Cho cudromach sa tha fallaineachd corporra mar a bhios tu ag aois

Ann an saoghal trang an latha an-diugh, tha e furasta dearmad a dhèanamh air ar slàinte corporra. Ach, mar a bhios sinn ag aois, bidh prìomhachas a thoirt do fallaineachd corporra a’ fàs nas cudromaiche. Faodaidh eacarsaich cunbhalach agus trèanadh dìon cuideachadh le bhith a’ cuir an-aghaidh call fèithe co-cheangailte ri aois agus a’ leasachadh càileachd beatha san fharsaingeachd.

Bidh Sarcopenia, an call co-cheangailte ri aois de ghnìomhachd fèithe agus tomad, a’ toirt buaidh air cuid mhath de sheann daoine air feadh an t-saoghail. Tha an suidheachadh seo co-cheangailte ri cunnart nas motha de thuiteam, galairean cardiovascular, galairean metabolach, agus cùisean slàinte eile.

Tha sgrùdaidhean air sealltainn gum faod a bhith a 'toirt a-steach trèanadh strì ann am prògram eacarsaich cuideachadh le bhith a' slaodadh sìos ìre crìonadh fèithe agus eadhon casg a chur air cuid de chall fèithean. Tha togail neart fèithe deatamach ann a bhith a 'sabaid an aghaidh sarcopenia. Tha fianais o chionn ghoirid a’ nochdadh gu bheil neart fèithe ìosal na phrìomh fheart a tha a’ cur ris an t-suidheachadh.

Chan fheum trèanadh dìon a bhith dian no fìor. Faodaidh e dìreach a bhith a’ toirt a-steach gnìomhan leithid coiseachd suas staidhre ​​​​no giùlan grosairean. Le bhith a’ dol an sàs ann an gnìomhachd chorporra cunbhalach, faodaidh tu do neart fèithe, do sheasmhachd, agus fallaineachd corporra iomlan a leasachadh.

Faodaidh eacarsaich cunbhalach cuideachd buaidh mhath a thoirt air do bheatha làitheil. Faodaidh e do chuideachadh le bhith a’ coileanadh gnìomhan làitheil gun a bhith a’ faireachdainn sgìth gu corporra. A bharrachd air an sin, faodaidh fuireach gnìomhach gu corporra cuimhneachain maireannach a chruthachadh le do luchd-gràidh nach b’ urrainn dhut eòlas fhaighinn air dhòigh eile.

Chan eil e a-riamh ro fhadalach tòiseachadh a’ toirt prìomhachas do do shlàinte corporra. Le bhith a’ toirt a-steach trèanadh dìon a-steach don chleachdadh agad cuidichidh e thu gus neart fèithe a chumail suas agus do chàileachd-beatha iomlan adhartachadh mar a bhios tu ag aois.

