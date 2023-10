Trèanadh Resistance airson Inbhich a tha a’ fàs nas sine: Ag àrdachadh càileachd beatha agus a’ cur casg air call fèithe

Mar a bhios sinn ag aois, tha e a’ sìor fhàs cudromach prìomhachas a thoirt do fallaineachd corporra agus slàinte gus ar comas air gnìomhan làitheil a chumail suas gun a bhith a’ faireachdainn sgìth gu corporra. Le bhith a’ fuireach gu corporra mar a bhios sinn a’ fàs nas sine chan ann a-mhàin a’ leasachadh ar càileachd beatha ach cuideachd a’ leigeil leinn cumail oirnn a’ cruthachadh cuimhneachain sònraichte le ar luchd-gràidh. Is e aon dòigh èifeachdach air gnìomhachd corporra a chumail suas agus casg a chuir air call fèithe co-cheangailte ri aois trèanadh dìon.

Tha trèanadh dìon, ris an canar cuideachd trèanadh neart, a 'toirt a-steach eacarsaichean a dhèanamh a bheir dùbhlan dha na fèithean gus faighinn thairis air strì. Faodaidh e a bhith ann an diofar chruthan agus faodar a phearsanachadh gus freagairt air feumalachdan neach mar a tha iad ag aois. Le bhith a’ toirt a-steach trèanadh dìon a-steach don chleachdadh eacarsaich againn, faodaidh e cuideachadh le bhith a’ cuir an-aghaidh a’ chrìonadh nàdarrach ann an gnìomh fèithe agus tomad a tha a’ tachairt le aois, ris an canar sarcopenia. Tha Sarcopenia co-cheangailte ri cunnart nas motha a thaobh tuiteam, galaran cardiovascular, galaran metabollach, agus cùisean slàinte eile.

Tha rannsachadh o chionn ghoirid a 'moladh gu bheil neart fèithe ìseal na adhbhar cudromach a tha a' cur ri sarcopenia. Mar sin, tha e riatanach prògram trèanaidh dìon ceart a chuir an gnìomh a tha ag amas air neart a leasachadh gus cuir an-aghaidh no cuir air ais a’ chrìonadh seo. Thathas air dearbhadh gu bheil trèanadh neart cunbhalach le cuideaman meadhanach gu trom èifeachdach ann a bhith a’ casg sarcopenia agus thathas den bheachd gu bheil e sàbhailte nuair a thèid a dhèanamh ceart. Ach, tha e cudromach stiùireadh a shireadh bho phroifeiseantaich le teisteanas, leithid luchd-trèanaidh pearsanta no eòlaichean neart is suidheachadh, gus dèanamh cinnteach à cruth agus innleachd cheart.

A rèir a 'Chomann Neart is Suidheachadh Nàiseanta, bu chòir do dh'inbhich nas sine a dhol an sàs ann an trèanadh neart dà no trì latha san t-seachdain. Bu chòir eacarsaichean a bhith a 'gabhail a-steach eacarsaichean a' gabhail a-steach ioma-cheangail gach prìomh bhuidheann fèithe, le sia gu 12 ath-aithris gach seata. Bu chòir an dian a bhith air a shuidheachadh eadar 50% gu 85% den ìre as àirde de aon ath-aithris an neach. Thathas a 'moladh a bhith a' gabhail fois airson dhà no trì mionaidean eadar seataichean, a 'ceadachadh ùine ath-bheothachaidh gu leòr. Thathas a’ moladh gum bi inbhich nas sine a’ coileanadh a’ phrògram seo eadar dhà no trì làithean san t-seachdain, le 24 gu 48 uairean eadar seiseanan.

Le bhith a’ cur an gnìomh prògram trèanaidh an-aghaidh a tha freagarrach do na feumalachdan agus na h-amasan agad fhèin, faodaidh e neart àrdachadh gu mòr agus cumail suas fèithean is chnàmhan fallain adhartachadh mar a bhios tu ag aois. Fhad ‘s a tha an stiùireadh gu h-àrd a’ toirt seachad frèam, leigidh co-chomhairle le proifeasanta prògram eacarsaich nas pearsanta. Le bhith a’ toirt prìomhachas do thrèanadh strì chan ann a-mhàin a’ neartachadh na fèithean ach cuideachd a’ leasachadh càileachd beatha agus spionnadh iomlan ann an inbhich a tha a’ fàs nas sine.

stòran:

Faodaidh trèanadh dìon a bhith ann an iomadh dòigh. Dealbhan Jamie Grill/Tetra tro Getty Images.

