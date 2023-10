A’ faicinn an sprèadhadh iongantach de Steamboat Geyser ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone

Tha sprèadhadh Steamboat Geyser ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone na shealladh iongantach a tha mòran de luchd-tadhail an dòchas eòlas fhaighinn. Bha cothrom iongantach aig Kathleen Rynkiewicz-Stuby an sealladh seo fhaicinn o chionn ghoirid nuair a spreadh an geyser gnìomhach as àirde san t-saoghal, a’ losgadh uisge teth agus a’ smùid suas gu 400 troigh a-steach don adhar. Ghlac i bhidio den tachartas, a sheall colbh iongantach de smùid air a chuir a-mach às an geyser gu làidir, le fuaim mar chuimhneachan air einnsean jet.

Tha Steamboat Geyser, a tha suidhichte ann an Linne Norris Geyser, aig an àm as gnìomhaiche a chaidh a chlàradh a-riamh. Eu-coltach ris na sprèadhaidhean ris a bheil dùil aig Old Faithful, tha sprèadhadh Steamboat gu math neo-fhaicsinneach, ga fhàgail na iongantas nach gabh fhaicinn. Ach, tha comharran ann gum faod luchd-tadhail coimhead a-mach airson an cothrom àrdachadh air Steamboat fhaicinn na ghlòir gu lèir.

Mhìnich Mike Poland, eòlaiche-eòlas rannsachaidh agus neach-saidheans a tha os cionn Amharclann Bholcàno Yellowstone, na diofar ìrean de sprèadhadh àbhaisteach bàta-smùide. Mairidh a’ chiad ìre, ris an canar ìre an uisge, beagan mhionaidean agus a’ toirt a-steach losgadh uisge suas gu 300 gu 400 troigh a dh’àirde. Às deidh seo, bidh an geyser a ’dol a-steach don ìre smùid, a mhaireas suas ri 24 uair le dian lughdachadh. Ghlac a ’bhidio a chaidh a ghlacadh le Rynkiewicz-Stuby ìre smùid an sprèadhadh, a’ nochdadh gun deach fhilmeadh goirid às deidh ìre an uisge a thighinn gu crìch.

Tha pearsantachd sònraichte agus clàr sprèadhadh aig gach geyser ann am Yellowstone. Fhad ‘s a bhios Old Faithful a’ sprèadhadh air clàr cunbhalach, tha sprèadhadh Steamboat gu tur air thuaiream. Tha luchd-saidheans a’ cumail a-mach gum faodadh neo-fhaicsinneachd Steamboat a bhith mar thoradh air an dìth aonaranachd bhon àrainneachd, eu-coltach ri geysers leithid Old Faithful no Lone Star Geyser. A dh’ aindeoin rannsachadh farsaing, tha na dòighean air cùl sprèadhadh geyser, a’ toirt a-steach na h-eadar-dhealachaidhean eadar geysers erratic mar Steamboat agus feadhainn a tha dùil mar Old Faithful, fhathast nan dìomhaireachd.

A thaobh sprèadhadh Steamboat san àm ri teachd, tha e do-dhèanta ro-innse le cinnt. Dh’ fhaodadh e tachairt aig àm sònraichte sam bith no grunn bhliadhnaichean a thoirt ron ath sprèadhadh. Gu fortanach, tha Steamboat an-dràsta a ’faighinn eòlas air ùine nas gnìomhaiche na chaidh a chlàradh a-riamh roimhe. Ann an 2023, tha an geyser mu thràth air sprèadhadh seachd tursan, a’ comharrachadh àrdachadh ann an gnìomhachd an taca ri bliadhnaichean roimhe. Ach, chan eil fios fhathast dè na h-adhbharan air cùl nan amannan àrd-ghnìomhachd sin.

Ged a tha luchd-saidheans air sgrùdaidhean a dhèanamh gus faighinn a-mach na h-adhbharan airson sprèadhadh tric Steamboat, chan eil freagairtean deimhinnte air nochdadh. Thathas air beachdachadh air atharrachaidhean ann an siostam plumaireachd geyser agus factaran bhon taobh a-muigh leithid uisge, crithean-talmhainn agus ìrean uisge talmhainn mar mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ach a dh’ aindeoin sin, tha feum air tòrr a bharrachd rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air daineamaigs iom-fhillte geysers.

A dh’ aindeoin an àrdachadh o chionn ghoirid ann an sprèadhadh, tha tricead Steamboat air a bhith a’ dol sìos thar nam beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh. Ged a bha 20 sprèadhadh ann an 2021 agus 11 ann an 2022, thathar an dùil ro dheireadh 2023, gur dòcha nach bi ach 10 sprèadhadh ann. Tha na h-adhbharan air cùl na h-ìre as àirde de sprèadhadh ann an 2019 agus 2020 agus an crìonadh às deidh sin mì-chinnteach.

Gus àrdachadh a dhèanamh air na cothroman gum faic iad sprèadhadh bàta-smùide, bu chòir do luchd-tadhail a bhith furachail airson comharran de ghnìomhachd a tha ri thighinn. Tha barrachd thachartasan sprèadhaidh beaga, le sprèadhadh uisge a’ dol bho dhà throighean gu deichean throighean, a’ nochdadh gum faodadh sprèadhadh mòr a bhith a’ tighinn faisg. Ach, faodaidh na sprèadhaidhean beaga sin cumail a’ dol airson làithean no eadhon seachdainean mus tachair sprèadhadh seasmhach, mòr. A bharrachd air an sin, aig àm sprèadhadh mòr, tha fios gu bheil Steamboat a’ drèanadh an Cistern Spring a tha faisg air làimh.

Ged nach eil clàr-ama cinnteach ann airson sprèadhadh bàta-smùid, faodaidh a bhith san àite cheart aig an àm cheart eòlas iongantach is dì-chuimhneach a thoirt seachad. Co-dhiù a tha duine fortanach a bhith a’ faicinn sprèadhadh eireachdail no a dh’ fheumas feitheamh gu foighidneach airson an ath fhear, tha cumhachd iongantach Steamboat Geyser a’ leantainn air adhart a’ tarraing luchd-tadhail gu Pàirc Nàiseanta Yellowstone.

Mìneachaidhean:

Geysers: Is e fuarain teth a th’ ann an geysers a bhios bho àm gu àm a’ cuir uisge is smùid a-mach don adhar mar thoradh air gnìomhachd bholcànach fon talamh.

Is e fuarain teth a th’ ann an geysers a bhios bho àm gu àm a’ cuir uisge is smùid a-mach don adhar mar thoradh air gnìomhachd bholcànach fon talamh. Geyser bàta-smùide: Is e Steamboat Geyser an geyser gnìomhach as àirde san t-saoghal agus tha e suidhichte ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone.

Is e Steamboat Geyser an geyser gnìomhach as àirde san t-saoghal agus tha e suidhichte ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone. Seann Dìleas: Tha Old Faithful na gheyser ainmeil agus ro-innseach ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone a bhios a’ spreadhadh timcheall air a h-uile 90 mionaid.

Tha Old Faithful na gheyser ainmeil agus ro-innseach ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone a bhios a’ spreadhadh timcheall air a h-uile 90 mionaid. Amharclann Bholcàno Yellowstone: Tha Amharclann Bholcàno Yellowstone na ionad rannsachaidh saidheansail a bhios a’ cumail sùil air gnìomhachd bholcànach agus crith-thalmhainn ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone.

stòran:

- Gun a thoirt seachad