Tha dòigh ùr airson tuairmse stàite a’ ceadachadh ro-mheasaidhean èifeachdach às aonais mion-fhiosrachadh mun mhodail bhunasach

Chaidh dòigh ùr airson tuairmse stàite a leasachadh le luchd-matamataig aig Institiud Sgrùdaidhean Aerospace Oilthigh Toronto, a’ toirt cothrom air ro-innsean èifeachdach gun fheum air mion-fhiosrachadh mu mhodail bhunaiteach. Tha am pròiseact, a chaidh aithris anns an iris Nature, a’ nochdadh adhartas mòr ann an raon tuairmse na stàite.

Tha tuairmse stàite na dhòigh deatamach air a chleachdadh ann an grunn thagraidhean, leithid cumail sùil air pròiseasan gnìomhachais agus cumail sùil air itealain air itealan. Tha e a’ toirt a-steach cunntas a thoirt air staid nì no siostam a’ cleachdadh an dàta a tha ri fhaotainn. Ach, feumaidh dòighean traidiseanta eòlas air a’ mhodail bhunaiteach, a dh’ fhaodadh nach bi an-còmhnaidh ruigsinneach no ceart.

Tha an dòigh a chaidh a leasachadh le Kevin Course agus Prasanth Nair stèidhichte air co-dhùnadh Bayesian, dòigh-obrach staitistigeil a bhios a’ cleachdadh fiosrachadh ro-làimh mu shiostam agus ga ùrachadh le dàta ùr. Bha oidhirpean roimhe seo air co-dhùnadh Bayesian a chuir an sàs ann an tuairmse stàite dian a thaobh àireamhachd. Gus faighinn thairis air an dùbhlan seo, chleachd Cùrsa agus Nair tuairmsean stocastic, a’ ceadachadh àireamhachadh co-shìnte agus ro-innsean èifeachdach.

Dh’ fhaodadh buaidh a bhith aig dòigh tuairmse stàite an luchd-rannsachaidh air raon farsaing de raointean far a bheil ro-innse ceart riatanach. Le bhith a 'rèiteachadh fuaim dàta agus modalan matamataigeach, tha an dòigh seo a' toirt seachad tuairmsean earbsach air staid siostam gun a bhith feumach air eòlas mionaideach air a 'mhodail bunaiteach.

Tha leasachadh an dòigh measaidh stàite èifeachdach seo a’ comharrachadh adhartas mòr san raon, a’ comasachadh ro-innsean nas cruinne agus a’ leasachadh sàbhailteachd agus èifeachdas diofar phròiseasan.

