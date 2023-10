Bidh Light Bio a’ faighinn cead airson Petunias Glow-in-the-Dark a reic

Tha Light Bio, companaidh tòiseachaidh bith-theicneòlas stèidhichte ann an Idaho, air cead fhaighinn bho Roinn an Àiteachais airson petunias bioluminescent innleadaichte a reic anns na Stàitean Aonaichte. Air a bhrosnachadh le fàs-bheairtean nàdarra bioluminescent, leithid biastagan, beatha na mara, agus fungasan, bidh petunias Light Bio a’ deàrrsadh nuair a bhios luciferin, toradh den enzyme luciferase, ag eadar-obrachadh le ocsaidean. Tha a’ bhuaidh solais shònraichte seo air daoine a ghlacadh airson bhliadhnaichean, a’ cuimhneachadh air an deàrrsadh inntinneach a chithear ann an cuileagan-teine ​​​​agus sleamhainn.

Tha an luchd-stèidheachaidh Light Bio, Karen Sarkisyan agus Keith Wood, aig a bheil cùl-fhiosrachadh ann am bith-eòlas synthetigeach agus ceimigeachd fa leth, air cuibhreannan cudromach de na dreuchdan aca a thoirt gu bhith a’ sgrùdadh bith-shoilleireachd. Bha Sarkisyan air a bhith ag obair roimhe air cuir a-steach enzyman cinneasachaidh aotrom ann an lusan tombaca, fhad ‘s a bha Wood air cuideachadh le bhith a’ cruthachadh a ’chiad lus glow-in-the-dorcha a chaidh innleachadh gu ginteil anns na 1980n, ged a dh’ fheumadh e ceimigeach sònraichte a chuir an sàs. Thar ùine, lorg Sarkisyan agus Wood dòigh air planntaichean a chuir a-mach gu neo-eisimeileach, le fòcas air moileciuil ris an canar searbhag caffeic.

Ann am planntrais, bidh searbhag caffeic a ’cuideachadh ann a bhith a’ togail ballachan cealla, ach ann am fungasan, tha e air a thionndadh gu luciferin. Chleachd Light Bio am pròiseas seo le bhith a’ toirt a-steach neomycin phosphotransferase II (NPTII), an gine le uallach airson searbhag caffeic a thionndadh gu luciferin, gu planntaichean petunia. Is e an toradh seo flùr taighe cumanta a bhios a’ sgaoileadh a solas uaine neon fhèin air an oidhche no às aonais solas.

Às deidh dhaibh sgrùdaidhean a dhèanamh gus faighinn a-mach an tarraingeadh petunias Light Bio barrachd phlàighean na petunias àbhaisteach, dh’ aontaich Roinn an Àiteachais na flùraichean glow-in-the-dorcha sin a reic air 6 Sultain. Ged is e naidheachd inntinneach a tha seo dha na 10,000 neach air liosta feitheimh Light Bio, tha draghan ann gum faodadh planntaichean bioluminescent dragh a chuir air eag-shiostaman ionadail. Ach, tha Light Bio air dèiligeadh ris na draghan sin, a’ toirt fa-near gu bheil petunias mar as trice air am fàs ann an àrainneachdan fo smachd leithid dachaighean, gnìomhachasan, no gàrraidhean luibh-eòlais. Anns na suidheachaidhean sin, tha an solas fuadain a thathar a 'cleachdadh fada nas àirde na an solas a tha na petunias bioluminescent a' sgaoileadh.

Gu h-iomlan, tha cead Light Bio airson petunias glow-in-the-dark a reic a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an lusan le einnsean ginteil. Tha comas aig an ùr-ghnàthachadh agus an dealas a thaobh bioluminescence eileamaidean eireachdail sònraichte a thoirt a-steach do bheatha dhaoine, agus aig an aon àm a’ brosnachadh chòmhraidhean mu bhuaidh fàs-bheairtean ginteil air an àrainneachd.

stòran:

- Roinn an Àiteachais

- Solas Bio