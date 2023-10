Tha Elon Musk a’ ro-innse cur air bhog bàta-rionnag agus Mars a’ tighinn air tìr taobh a-staigh ceithir bliadhna

Ann an agallamh aig a 'Chòmhdhail Reul-eòlais Eadar-nàiseanta, roinn Elon Musk a lèirsinn airson itealan fànais eadar-phlanntach agus rinn e ro-innse dàna mu na tha an dàn do rocaid SpaceX's Starship.

Chuir Musk an cèill beagan sàrachadh le Rianachd Itealaich Feadarail na SA (FAA) a thaobh an loidhne-tìm airson a’ chiad ìre den t-siostam tòiseachaidh fhaighinn air ais. Thuirt e gum faodadh a bhith a’ faighinn na ceadan riatanach “is dòcha nas lugha na bliadhna,” a’ nochdadh dàil a dh’ fhaodadh a bhith air adhbhrachadh le pròiseasan riaghlaidh.

Cha do shoirbhich leis a’ chiad oidhirp gus an combo làn Starship and Super-Heavy Booster a chuir air bhog ann an 2023, le milleadh mòr a’ tachairt air a’ phloc cur air bhog. Tha an dàrna oidhirp a tha ri thighinn an-dràsta a’ feitheamh ri cead riaghlaidh.

Gus àrdachadh fhaighinn le gàirdeanan an tùir bhog ro 2024, chuir Musk cuideam air an fheum air deireadh-tòiseachaidh drùidhteach, a dh’ fheumadh solais uaine FAA. Ach, eadhon ged nach tachair an glacadh ro 2024, cha chuireadh e bacadh air adhartas prògram Starlink. Thuirt Musk gu bheil dùil gun tòisich cleachdadh saidealan Starlink v3 ann an timcheall air bliadhna.

A bharrachd air na fàisneachdan sin, thug Musk iomradh cuideachd air an amas àrd-amasach a bhith a’ tighinn air tìr air Mars taobh a-staigh ceithir bliadhna. Dh'fheumadh seo chan e a-mhàin gnìomhachd soirbheachail an Starship ach cuideachd an comas a dhol air tìr gu sàbhailte air uachdar Martian. Thug Musk an clàr-ama airson co-thaobhadh planaid mar phrìomh fheart.

Ged nach tug Musk seachad mòran mion-fhiosrachaidh mu adhartas làithreach an Starship, thug e iomradh air leasanan a tharraing bho rocaid Sobhietach N1, a tha coltach ri dealbhadh. Bha ceithir fàilligidhean air bhog ann an rocaid Sobhietach Moon, a lean gu bhith air am prògram a chuir dheth.

Gu h-iomlan, chomharraich agallamh Elon Musk a dhealas a thaobh a bhith a 'putadh crìochan ann an rannsachadh fànais. Le amasan àrd-amasach airson cur air bhog Starship, cleachdadh Starlink, agus tighinn air tìr air Mars taobh a-staigh ceithir bliadhna, is cinnteach gun tèid sùil gheur a chumail air oidhirpean SpaceX san àm ri teachd.

