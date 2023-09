Bidh SpaceX a’ cur air bhog Trèana Solais Dhathan le Starlink Satellites

Tha cur air bhog SpaceX o chionn ghoirid air trèana aotrom iongantach a chruthachadh thairis air speur na h-oidhche. Chuir an fhoillseachadh, a thachair aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida, 22 saideal Starlink gu orbit ìosal na Talmhainn. Tha na saidealan sin, mar phàirt de iomairt eadar-lìn bann-leathann cruinne SpaceX, air a bhith a’ tarraing luchd-amhairc ann an grunn stàitean, nam measg Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, agus Wisconsin.

Tha uallach air saidealan Starlink airson eadar-lìn bann-leathann a lìbhrigeadh do luchd-cleachdaidh air feadh an t-saoghail. Bho chaidh an cur air bhog an toiseach ann an 2019, tha SpaceX air còrr air 3,000 saideal a chuir a-steach. Tha a’ chompanaidh ag amas air 7,500 saideal gu h-iomlan a chuir ann an orbit ìosal air an Talamh, mar a chaidh aontachadh leis a’ Choimisean Conaltraidh Feadarail.

Aon uair 's gu bheil iad ann an orbit, gluaisidh na saidealan Starlink ann an slighe dhìreach, a' nochdadh solas agus gan dèanamh follaiseach bhon talamh. Ach, tha am faicsinneachd cuibhrichte, leis gu bheil iad mu dheireadh a’ stèidheachadh na orbitan aca fhèin. Fhad ‘s a tha iad air an gluasad, faodaidh slabhraidh Starlink frasadh thairis air na speuran grunn thursan ann an aon oidhche.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh ann a bhith a’ faicinn nan saidealan, tha grunn ghoireasan eadar-lìn rim faighinn. Leigidh an aplacaid lìn is gluasadach “Find Starlink” le luchd-cleachdaidh sùil a chumail air slabhraidhean saideal stèidhichte air co-chomharran no baile-mòr. Tha Satellitemap.space a’ tabhann mapa coltach ri cruinne a sheallas far a bheil saidealan Starlink agus a bheir seachad mion-fhiosrachadh leithid cinn-latha cur air bhog agus cùrsaichean o chionn ghoirid. Faodaidh luchd-cleachdaidh na dachaighean aca a chomharrachadh air a’ mhapa gus faighinn a-mach cuin a thèid saideal seachad air an ceann.

Tha an trèana aotrom o chionn ghoirid a chruthaich na saidealan Starlink air sealladh tarraingeach is neo-àbhaisteach a thoirt dha luchd-amhairc thar iomadh stàit. Mar a bhios SpaceX a ’leantainn air adhart a’ cur air bhog barrachd saidealan, is dòcha gum faic speuran na h-oidhche eadhon barrachd thaisbeanaidhean sgoinneil san àm ri teachd.

stòran:

- “Trèana saideal Starlink - Mar a chì thu agus a lorgas tu e” - Space

