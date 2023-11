Buidheann Starlink SpaceX 6-26 Misean: Ag ath-nuadhachadh conaltradh eadar-lìn

Thathas an dùil gun cuir SpaceX a mhisean Starlink Group 6-26 air bhog, a’ cleachdadh 23 saideal Starlink v2 Mini air bòrd rocaid Falcon 9. Thèid an fhoillseachadh seo ris an robh dùil mòr a chumail aig Space Launch Complex 40 (SLC-40), a tha suidhichte aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Leis a’ mhisean seo, tha SpaceX ag amas air an constellation saideal conaltraidh eadar-lìn cruinneil aca, ris an canar Starlink, a leudachadh tuilleadh.

Tha an reul-bhad Starlink air a dhealbhadh gus seirbheis eadar-lìn luath is earbsach a thoirt do raointean aig nach eil cothrom air lìonraidhean stèidhichte air an talamh an-dràsta. Le bhith a’ cleachdadh na saidealan sin ann an orbit ìosal na Talmhainn (LEO), faodaidh SpaceX faighinn thairis air crìochan bun-structair eadar-lìn traidiseanta, leithid neo-earbsach agus cosgaisean àrda. Le timcheall air 5,034 saideal mar-thà ann an orbit às deidh an fhoillseachadh seo, tha Starlink air an t-slighe gus craoladh faisg air feadh na cruinne a lìbhrigeadh.

Ach dè a tha a’ suidheachadh saidealan Starlink bho chèile? Tha cuideam timcheall air 2 kg anns gach saideal Starlink v307 Mini agus tha dealbhadh teann, pannal còmhnard ann. Tha an dealbhadh ùr-ghnàthach seo a’ leigeil le SpaceX comas luchd-pàighidh a mheudachadh, a’ gabhail a-steach suas ri 60 saideal gach cur air bhog. Uidheamachadh le teicneòlas conaltraidh adhartach, a’ toirt a-steach antennas sreath mean air mhean agus siostaman conaltraidh laser eadar-saideal, tha na saidealan sin a’ comasachadh ceangal bann-leathann àrd, latency ìosal.

A bharrachd air an sin, tha na saidealan Starlink a’ toirt a-steach siostaman fèin-riaghlaidh seachain thubaistean, a’ faighinn buannachd bho stòr-dàta lorg sprùilleach Roinn Dìon na SA gus seòladh gu sàbhailte san fhànais. Tha iad cuideachd air an uidheamachadh le smeòran ian cumhachd krypton le buaidh Hall airson suidheachadh orbital a chumail suas, àrdachadh is ìsleachadh orbit, agus deorbiting aig deireadh am beatha obrachaidh.

Chan eil Starlink a’ stad aig na saidealan v2 Mini. Tha planaichean aig SpaceX airson saidealan v2 eadhon nas adhartaiche, a thèid a chuir air bhog air bòrd carbad cur air bhog Starship. Bheir na saidealan nas motha sin leud-bann eadhon nas motha, astaran nas àirde, agus coileanadh nas fheàrr. Chan e a-mhàin gun atharraich iad ceangal eadar-lìn ach bidh iad cuideachd nan tùir cealla, a’ toirt seachad còmhdach cruinneil do luchd-cleachdaidh fònaichean cealla.

Leis a’ phrògram àrd-amasach Starlink aige, tha SpaceX ag amas air prothaidean bliadhnail de $30-50 billean a ghineadh, a bhios deatamach airson oidhirpean san àm ri teachd a mhaoineachadh, a’ toirt a-steach leasachadh an Starship agus stèidheachadh Mars Base Alpha. Mar a tha Starlink a’ leantainn air adhart a’ fàs, tha dùil gun atharraich e an dòigh sa bheil sinn a’ ceangal agus a’ conaltradh, a’ cleachdadh àm ùr de ruigsinneachd eadar-lìn don h-uile duine.

Ceistean Cumanta

Dè an adhbhar a tha aig misean SpaceX Starlink Group 6-26?

Is e prìomh amas a’ mhisean seo saidealan 23 Starlink v2 Mini a chuir a-steach gu orbit ìosal na Talmhainn, a’ leudachadh constellation saideal conaltraidh eadar-lìn SpaceX.

Ciamar a tha Starlink a’ toirt cothrom eadar-lìn gu raointean le ceanglaichean cuibhrichte?

Tha reul-aithris orbit ìosal Starlink a’ comasachadh seirbheis eadar-lìn luath is ìosal a lìbhrigeadh gu roinnean far a bheil lìonraidhean traidiseanta stèidhichte air an talamh neo-earbsach, nach eil rim faighinn no daor.

Dè a tha a’ dèanamh saidealan Starlink gun samhail?

Tha na saidealan Starlink v2 Mini a’ nochdadh dealbhadh teann, pannal còmhnard a leigeas le SpaceX àireamh mhòr de shaidealan a chuir air bhog ann an aon mhisean. Tha iad air an uidheamachadh le teicneòlas conaltraidh adhartach, siostaman fèin-riaghlaidh gus casg a chuir air tubaistean, agus smeòraichean ian le cumhachd krypton.

Dè na planaichean airson Starlink san àm ri teachd?

Tha SpaceX a’ leasachadh saidealan v2 nas motha a thèid a chuir air bhog air carbad cur air bhog Starship. Bheir na saidealan sin seachad leud-bann eadhon nas motha, barrachd astaran, agus coileanadh nas fheàrr, agus iad cuideachd nan tùir cealla airson còmhdach fòn cealla cruinneil.