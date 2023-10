Molaidhean stargazing airson na mìosan nas fhuaire: lèirsinn eòlaichean

Tha coimhead suas air speur na h-oidhche air daoine a ghlacadh tro eachdraidh. Tha diofar bhrìgh agus cleachdaidhean air a bhith aig rionnagan is planaidean airson cultaran air feadh an t-saoghail, bho bhith a’ stiùireadh seòladh gu beul-aithris brosnachail. Mar a bhios sinn a’ dlùthachadh ris na mìosan as fhuaire, tha Comann Fànais na Trianaid a’ toirt sealladh dhuinn air na bu chòir a bhith a’ coimhead nuair a bhios tu a’ coimhead nan rionnagan.

Tha constellations nam feartan follaiseach ann an speur na h-oidhche. Ann an Èirinn, chithear am mathan mòr (Ursa Major) agus an Little Dipper (Ursa Minor) fad na bliadhna, còmhla ri constellations mar Cassiopeia. Am measg nan constellations ainmeil eile san Dàmhair tha Pegasus, Andromeda, Taurus, agus Orion. Dhaibhsan nach eil eòlach air a bhith ag aithneachadh constellations, faodaidh cleachdadh app stargazing mar “Constellarium” a bhith air leth feumail.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan fheum thu uidheamachd toinnte gus na rionnagan fhaicinn. Chithear na reultan gu lèir leis an t-sùil rùisgte, eadhon ann an sgìrean bailteil leithid Baile Àtha Cliath. Ach, cuiridh lorg àite nas dorcha ris an fhaicsinneachd. Mar a bhios an geamhradh a’ dol air adhart, bidh an èadhar a’ fàs nas soilleire, ga dhèanamh nas fhasa coimhead air rionnagan. Tha e riatanach sùil a chumail air an t-sìde gus na seiseanan seallaidh agad a dhealbhadh a rèir sin.

A bharrachd air na reultan, tha planaidean cuideachd a’ toirt seachad taisbeanaidhean celestial inntinneach. Is fhiach sùil a thoirt air Jupiter, gu tric aon de na nithean as soilleire ann an speur na h-oidhche. Faodaidh e nochdadh cho soilleir ris a’ Ghealach. Faodar Mercury agus Venus fhaicinn tràth sa mhadainn, dìreach ro èirigh na grèine.

A thaobh tachartasan gealaich, tha dùil ri eclipse gealach pàirt ach glè bheag air 28 Dàmhair. Bidh an eclipse a’ tachairt bho 7f gu 11f, leis an ìre as àirde aig 9f. A bharrachd air an sin, bidh fras meteor a thàinig bho thùs faisg air Betelgeuse air gualainn Orion a ’tachairt eadar 2 Dàmhair agus 7 Samhain, a’ tighinn gu àirde timcheall air Dàmhair 21st-22nd.

Nuair a thig e gu àiteachan seallaidh rionnagan faisg air Baile Àtha Cliath, tha Pàirc Phoenix agus Malahide air am moladh gu mòr. Le bhith a’ dol taobh a-muigh a’ bhaile leigidh sin speuran nas dorcha, a’ cur ri eòlas iomlan nan rionnagan.

Gu h-iongantach, tha e comasach an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) fhaicinn a’ dol seachad air an oidhche. Tha an ISS gu math soilleir agus a’ dol seachad timcheall air a h-uile 40 mionaid. Faodaidh làraich-lìn leithid spotthestation.nasa.gov amannan pas-seachad sònraichte a thoirt seachad stèidhichte air d’ àite.

Mu dheireadh, tha ceist chumanta ag èirigh a thaobh a bheil sealladh nan rionnagan a’ leigeil leinn an àm a dh’ fhalbh fhaicinn. Ann an dòigh shìmplidh, bidh solas bho rionnagan a 'siubhal aig astar an t-solais, a' ciallachadh gu bheil e a 'toirt ùine dhuinn a ruighinn. Anns an t-seagh seo, tha a bhith a’ coimhead air na rionnagan coltach ri bhith ag amharc air an àm a dh’ fhalbh. Ach, a rèir teòiridh Einstein mu chàirdeas, chan eil bun-bheachd an ama a dh’ fhalbh agus an-diugh cho buntainneach oir chan urrainn dha dad siubhal nas luaithe na solas.

Mar sin, carson nach toir thu caraid agus a dhol chun àite seallaidh rionnag as fheàrr leat? Tha dòigh inntinneach aig speur na h-oidhche air duine sam bith a choimheadas air a mhealladh. Faigh a-mach iongantasan na cruinne agus bogaidh tu fhèin ann an eòlas gun ùine.

stòran:

- Comann Fànais na Trianaid, Agallamh le Brendan Watters agus Dominik Kuczynski