Rannsachadh Briseadh a’ toirt seachad seallaidhean air gràinneagan stalc ann am bàrr Triticceae

Tha rannsachadh o chionn ghoirid air solas a thilgeil air leasachadh gràinneagan stalc ann an sìol de bhàrr Triticeae, leithid cruithneachd, eòrna agus seagal. Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air diofar ghnìomhachasan agus slàinte dhaoine.

Tha stalc na phàirt deatamach den daithead againn, a gheibhear ann an cruithneachd, arbhar-mhara, rus, agus buntàta. Bidh e a’ toirt seachad lùth agus ga chleachdadh gu farsaing ann an gnìomhachasan co-cheangailte ri grùdaireachd, bèicearachd, cinneasachadh pàipear, aodach-fighte agus stuthan togail.

Is e aon lorg sònraichte gu bheil dà sheòrsa de ghràinean sònraichte ann an stalc cruithneachd, còmhla ri bàrr Triticeae eile: gràinneagan mòra seòrsa A agus gràinneagan seòrsa B nas lugha. Faodaidh co-mheas nan gràinneagan sin buaidh a thoirt air càileachd biadhan stèidhichte air cruithneachd leithid aran agus pasta. Ach, tha dùbhlain mu choinneimh a’ ghnìomhachas saothrachaidh leis gu bheil mòran de ghràineanan seòrsa B nas lugha air an call tron ​​​​phròiseas bleith. A bharrachd air an sin, faodaidh cus de ghràinean stalc seòrsa B ann an eòrna leantainn gu coltas sgòthach ann an lionn.

Tha adhartas air tighinn air adhart ann an rannsachadh gràinneagan stalc, mar thoradh air sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an The Plant Cell leis an Dotair Daibhidh Seung agus an sgioba aige aig Ionad Iain Innes. Chleachd iad dòighean genomic agus deuchainneach gus faighinn a-mach gu bheil gràinneagan seòrsa A- agus B air an cruthachadh tro dhiofar uidheamachdan. Le bhith a’ comharrachadh enzyme a bha an sàs ann an tòiseachadh granule seòrsa B agus a’ cleachdadh dhòighean briodachaidh planntrais àbhaisteach gus am pròtain seo a thoirt air falbh, rinn iad cruithneachd gu soirbheachail le gràin-ghràin nas lugha no gun B, gun a bhith a’ toirt buaidh air leasachadh planntrais no susbaint stalc iomlan.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ fosgladh chothroman ùra airson atharrachaidhean eadar-dhealaichte ann an stalc a tha air a dhealbhadh airson biadh sònraichte agus tagraidhean gnìomhachais. Tha an Dr Nitin Uttam Kamble, a’ chiad ùghdar an sgrùdaidh, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha an lorg seo: tha deicheadan de rannsachadh air fàiligeadh gu tur a’ tuigsinn àite an enzyme PHS1 ann am planntrais, agus a-nis tha a chudromachd ann an cruthachadh granule seòrsa B air fhoillseachadh. .

Tha an Dr Seung a’ toirt fa-near an ùidh a dh’ fhaodadh an lorg seo a ghineadh ann an gnìomhachasan as fheàrr leotha cunbhalachd agus èideadh. Leis a’ chomas an àireamh de ghràinean-seòrsa B a lughdachadh a’ cleachdadh dòighean briodachaidh, tha na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann dha na gnìomhachasan sin gu math mòr. Tha an t-adhartas seo, còmhla ri rannsachadh na bu thràithe air gràinneagan seòrsa A, air leantainn gu leasachadh raon de starches cruithneachd ùr-nodha aig a bheil diofar morf-eòlas granule, feartan corporra, agus feartan ceimigeach.

Thathas a-nis a’ brosnachadh co-obrachadh le gnìomhachasan gus sgrùdadh a dhèanamh air cleachdadh nan stalcan sin ann am bleith, dèanamh arain agus cinneasachadh pasta. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha gràin-ghràin stalc air an cruthachadh ann an dòigh eadar-dhealaichte, is urrainn dhuinn cuideachd sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh a tha aig meud granule air cnàmhadh stalc, càileachd còcaireachd, luach beathachaidh agus slàinte dhaoine.

Tha buadhan gealltanach aig toraidhean an rannsachaidh seo chan ann a-mhàin airson adhbharan gnìomhachais ach cuideachd airson ar tuigse mu àite stalc nar daithead agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air slàinte dhaoine a leasachadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th 'ann am bàrr Triticceae?

F: 'S e buidheann de bhàrr arbhair a th' ann am bàrr triticceae a tha a' gabhail a-steach cruithneachd, eòrna agus seagal.

C: Dè na diofar sheòrsaichean gràinneagan stalc ann an cruithneachd?

A: Tha dà sheòrsa gràinneag sònraichte aig stalc cruithneachd: gràinneagan mòra seòrsa A agus gràinneagan seòrsa B nas lugha.

C: Ciamar a bheir gràinneagan stalc seòrsa A- agus B buaidh air biadhan stèidhichte air cruithneachd?

A: Faodaidh an co-mheas de ghràineanan seòrsa A- agus B buaidh a thoirt air càileachd biadhan stèidhichte air cruithneachd leithid aran agus pasta.

C: Dè na dùbhlain a tha mu choinneamh gnìomhachas saothrachaidh stalc?

A: Tha dùbhlain mu choinneimh a’ ghnìomhachais saothrachaidh ri linn call gràinneagan stalc seòrsa B nas lugha tron ​​phròiseas bleith.

C: Dè an adhartas a bha ann an rannsachadh granule stalc?

A: Tha an t-adhartas a’ toirt a-steach comharrachadh enzyme, PHS1, a tha deatamach airson gràinneagan seòrsa B a chruthachadh ann an cruithneachd. Le bhith a’ briodadh cruithneachd le gràinnean B lùghdaichte no gun a bhith ann, tha e comasach a-nis eadar-dhealachaidhean a chruthachadh ann an stalc airson diofar thagraidhean bìdh is gnìomhachais.

C: Ciamar a gheibh na toraidhean buannachd do ghnìomhachasan?

A: Faodaidh gnìomhachasan a dh’ fheumas cunbhalachd agus èideadh buannachd fhaighinn bhon chomas an àireamh de ghràinean-seòrsa B a lughdachadh, a’ lughdachadh chosgaisean agus a’ leasachadh coileanadh toraidh ann am pròiseasan leithid bleith, dèanamh arain, agus cinneasachadh pasta.