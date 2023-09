A’ toirt Iongantas an Cosmos gu Clann Kenya

Tha an reul-eòlaiche à Ceinia, Susan Murabana, air misean sealltainn do chloinn ann an coimhearsnachdan dùthchail gu bheil saidheans airson a h-uile duine. Còmhla ris an duine aice, an dealbhadair Daniel Chu Owen, bidh Murabana a’ siubhal dha na coimhearsnachdan sin le teileasgop agus planetarium inflatable, a’ teagasg suas ri 300 leanabh mu na reultan agus na planaidean. Tha an iomairt seo air a mhaoineachadh tro airgead turais a bheir taic don Teileasgop Siubhail, iomairt shòisealta a stèidhich Murabana gus daoine òga oideachadh agus a bhrosnachadh mu reul-eòlas agus saidheans.

Tha dìth ruigsinneachd air teileasgopan agus planetariums na dhùbhlan a tha mu choinneamh mòran chloinne ann an Ceinia. Tha Murabana an dòchas gun leudaich na h-eòlasan sin am sealladh agus gun leudaich iad an sealladh cruinne. Le bhith a’ toirt a-steach clann do iongantasan a’ chosmos, tha i ag amas air am feòrachas mun t-saoghal agus na cothroman a tha taobh a-muigh Ceinia a bhrosnachadh agus a lasadh.

Stòr: The Guardian

A’ dèiligeadh ri ìrean bàsmhorachd màthaireil tro thaic breith

Tha Oilthigh Huston-Tillotson, oilthigh dubh gu h-eachdraidheil ann an Austin, Texas, air am prògram Boldly BLUE a chuir air bhog gus dèiligeadh ri ìrean bàsmhorachd màthaireil àrd anns an stàit, gu sònraichte am measg bhoireannaich dubha. Tha an iomairt ag amas air doulas, mnathan-glùine, agus comhairlichean lactachaidh a thrèanadh gus taic riatanach a thoirt seachad tron ​​​​phròiseas breith.

Le bhith ag àrdachadh iomadachd agus cothrom air eòlaichean breith ann am Meadhan Texas, tha an t-oilthigh an dòchas ruigsinneachd nas fheàrr a thoirt do chùram leantainneach agus cultarail do dhaoine a tha a’ breith. Bidh am prògram ag amas an toiseach air trèanadh doulas, le planaichean airson leudachadh gu comhairlichean lactachaidh agus mnathan-glùine an ath bhliadhna. Cuidichidh solarachadh nan seirbheisean sin gun chosgais a dhèanamh cinnteach gum faigh barrachd dhaoine cothrom air an taic a tha a dhìth orra nuair a tha iad trom agus breith-cloinne.

Stòr: KUT

Ag atharrachadh bataraidhean marbh gu goireasan seasmhach

Is dòcha gur e ath-chuairteachadh bataraidhean marbh an iuchair airson cinneasachadh bataraidh seasmhach airson gluasad lùth glan. Tha riaghailtean san Roinn Eòrpa a’ putadh airson barrachd ath-chuairteachadh bataraidh, a dh’ fhaodadh buaidh àrainneachdail saothrachadh bataraidh a lughdachadh le bhith a’ lughdachadh an fheum air mèinneadh farsaing agus a’ lughdachadh sgudal.

Roimhe sin, tha ath-chuairteachadh bataraidh lithium-ion air a bhith cuingealaichte agus dùbhlanach. Ach, tha na riaghailtean ùra san Roinn Eòrpa ag òrdachadh cruinneachadh agus ath-chuairteachadh bataraidhean lithium-ion bho charbadan dealain, e-baidhsagalan, agus siostaman stòraidh lùtha. Tha na riaghailtean cuideachd a’ toirt a-steach targaidean teann airson faighinn seachad air meatailt. Tha na riaghailtean sin air am faicinn mar cheum gu bhith a’ cruthachadh lùb dùinte de stuthan èiginneach.

Le bhith ag ath-chuairteachadh mheatailtean leithid lithium, cobalt, agus nicil bho bataraidhean marbh, faodaidh cinneasachadh bataraidhean ùra a bhith nas seasmhaiche agus nas càirdeile don àrainneachd.

Stòr: Crìosd