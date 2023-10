A’ nochdadh iom-fhillteachd ìsleachadh pròtain ceallach: slighe gu leigheas ùr-nodha

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Stanford air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon truailleadh pròtain ceallach, a’ tilgeil solas air pròiseas a tha air tuigse mhionaideach a sheachnadh o chionn fhada. Tha comas mòr aig an eòlas ùr seo airson leasachadh leigheas-leigheis a tha ag amas air eas-òrdughan co-cheangailte ri aois, galairean fèin-dìon, cansearan a tha an aghaidh làimhseachadh, agus eas-òrdughan stòraidh lysosomal.

Bidh proteinichean, na h-eich-obrach de ghnìomhachd cealla, a’ cluich gach cuid pàirt buannachdail agus millteach ann am bodhaig an duine. Fhad ‘s a tha iad an sàs ann an cnàmhadh agus càradh fèithe, faodaidh iad cuideachd cur ri fàs tumhair, galar Alzheimer, agus duilgheadasan cridhe. Gu traidiseanta, chaidh drogaichean a dhealbhadh gus pròtanan a bhacadh le bhith a’ cur bacadh air na làraich gnìomhach aca, ach tha an dòigh-obrach seo cuingealaichte ri pròtanan a bhios ag eadar-obrachadh le ceallan. Nochd innleachd nas adhartaiche ris an canar proteolysis a bha ag amas air chimeras (PROTACn) a-mach, a’ leigeil le bhith a’ lughdachadh pròtanan intracellular trioblaideach ann an lysosomes, pròtain na cealla “wood chipper.”

Ach, chan eil PROTACn ag amas ach air pròtanan a tha taobh a-staigh na cealla mar-thà, a’ fàgail a-mach cuid mhath de thargaidean teirpeach a dh’fhaodadh a bhith ann. O chionn ghoirid, thug luchd-rannsachaidh aig Stanford a-steach lysosome ag amas air chimeras (LYTACn) gus dèiligeadh ris a ’chuingealachadh seo, a’ comasachadh pròtanan extracellular a chomharrachadh agus a chomharrachadh airson truailleadh. Fhad ‘s a dh’ fhosgail an t-adhartas seo slighean ùra airson lorg agus làimhseachadh dhrogaichean, cha robh na h-innealan bunaiteach fhathast soilleir, a ’cur bacadh air optimization agus ro-innse èifeachdas LYTAC.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Saidheans, chleachd luchd-saidheans scrion ginteil CRISPR gus sgrùdadh a dhèanamh air na factaran cealla a tha an sàs ann an truailleadh pròtain le meadhan LYTAC. Sheall na sgrùdaidhean aca co-dhàimh eadar ìrean cullin neddylated 3 (CUL3) - pròtain le uallach airson briseadh sìos pròtain cealla - agus èifeachdas LYTACn. Bha ìrean nas àirde de CUL3 neddylated co-cheangailte ri barrachd èifeachd LYTAC. Gu h-iongantach, tha an co-dhùnadh seo a’ moladh gum faodadh a bhith a’ lorg làthaireachd CUL3 neddylated a bhith na dheuchainn ro-innseach airson freagairt euslaintich do leigheas LYTAC.

A bharrachd air an sin, chomharraich an luchd-rannsachaidh cnap-starra airson LYTACn - pròtanan le mannose 6-phosphates (M6Ps). Bidh na pròtanan sin, a tha gu bhith airson lysosomes, a’ fuireach ann an gabhadan air uachdar na cealla, a’ cur casg air ceangal LYTAC. Le bhith a’ cur bacadh air biosynthesis M6P, chunnaic an luchd-rannsachaidh àrdachadh ann an gabhadan falamh, a’ cruthachadh cothrom do LYTACs na gabhadairean sin a thoirt air falbh agus lughdachadh pròtain a dhèanamh comasach.

Chan e a-mhàin gu bheil na h-adhartasan sin a’ cur ri comas leigheas-leigheis stèidhichte air LYTAC ach tha iad cuideachd a’ cumail gealladh airson dèiligeadh ri eas-òrdughan gainnead lysosome, suidheachaidhean ginteil air an comharrachadh le enzyman lysosomal neo-iomchaidh no mì-ghnàthach. Le bhith a’ leasachadh lìbhrigeadh enzymes ùra gu lysosomes, dh’ fhaodadh tuigse air uidheamachdan LYTAC leantainn gu leigheasan nas èifeachdaiche airson na h-eas-òrdughan millteach sin.

Gu crìch, tha sgrùdadh domhainn air na h-innealan ceallach a tha an urra ri truailleadh pròtain cuimsichte air cothroman ùra fhoillseachadh airson leasachadh agus làimhseachadh dhrogaichean. Leis an eòlas seo, faodaidh luchd-rannsachaidh LYTACn a bharrachadh, gar toirt ceum nas fhaisge air cuir an-aghaidh diofar ghalaran a tha air a bhith nan dùbhlain mòra o chionn fhada ann an raon meidigeach.

Ceistean Cumanta

Dè th' ann an lysosomes? Tha lysosomes nan organelles ceallach le uallach airson a bhith ag atharrachadh agus ag ath-chuairteachadh diofar mholacilean, a’ toirt a-steach pròtanan, geir, agus gualaisg. Bidh iad ag obair mar shiostam cuidhteas sgudail na cealla. Dè a th ’ann an eas-òrdughan stòraidh lysosomal? Is e suidheachaidhean ginteil tearc a th’ ann an eas-òrdughan stòraidh lysosomal a tha air an comharrachadh le easbhaidhean no mì-ghnìomhan enzyman lysosomal. Bidh seo a’ leantainn gu cruinneachadh stuthan puinnseanta taobh a-staigh cheallan, a’ leantainn gu milleadh maothran is organ. Ciamar a tha leigheas LYTAC ag obair? Is e moileciuilean a th’ ann an LYTACn a tha air an dealbhadh gus ceangal ri gabhadan sònraichte air uachdar na cealla, a’ comharrachadh phròtainean airson truailleadh ann an lysosomes. Tha an dòigh-obrach seo a’ ceadachadh truailleadh cuimsichte de phròtainean extracellular. Dè a th’ ann an CUL3 neddylated? Tha Neddylated CUL3 a’ toirt iomradh air cruth atharraichte de cullin 3, pròtain aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a’ tagadh pròtanan ceallach airson truailleadh. Tha an ìre de CUL3 neddylated co-cheangailte ri èifeachdas LYTACs. Dè a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig na co-dhùnaidhean sin air leigheas-leigheis? Tha na lorgan a rinn luchd-saidheans Stanford a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor airson leasachadh leigheasan stèidhichte air LYTAC nas èifeachdaiche. A bharrachd air an sin, faodaidh tuigse fhaighinn air na h-innealan a tha mar bhunait air truailleadh pròtain cuideachadh le bhith a’ làimhseachadh eas-òrdughan gainnead lysosome.