Tha NASA a’ faighinn a-mach làmh os-nàdarrach spùtach san fhànais: sealladh fuarachadh cnàimh

Ann am foillseachadh làn cnàimh dìreach ann an àm airson Oidhche Shamhna, tha NASA air sealladh cosmach a lorg - fuigheall taibhse supernova ann an cruth làmh. Tha an ìomhaigh eerie, a chaidh a ghlacadh le teileasgop Chandra X-Ray agus an Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), a’ taisbeanadh nebula ann an cumadh làmh cnàimhneach, a’ stealladh mìrean a-steach don fhànais. Tha an t-iongantas ethereal seo a’ cumail na dìomhaireachdan air mar a bhios pulsars, a tha a’ cuairteachadh rionnagan neodron le raointean mòra magnetach, a’ cumadh na tha timcheall orra.

O chionn timcheall air 1,500 bliadhna, chuir rionnag mòr anns an t-Slighe Bhainne againn a-mach às a chonnadh niùclasach, a’ sparradh oirre fhèin rud dùmhail a chruthachadh ris an canar rionnag neutron. Tha neart grabhataidh aig na fuigheall uamhasach seo cho dian is gu bheil iad a’ tarraing stuth agus antimatter gu na pòlaichean aca, a’ gineadh jets cumhachdach còmhla ri gaoth làidir. Tha am pròiseas fiùghantach seo a’ toirt breith air nebulan gaoithe pulsar, na structaran eagallach celestial a bhrosnaich an lorg.

Le bhith a’ cothlamadh dàta bho na teileasgopan Chandra agus IXPE, tha luchd-saidheans air seallaidhean nach fhacas a-riamh fhaighinn air cruthachadh nan nebulas sin agus àite raointean magnetach ann a bhith a’ cumadh an coltas. Tha Roger Romani à Oilthigh Stanford, am prìomh neach-rannsachaidh, a’ mìneachadh gu bheil na mìrean fo chasaid a bhios a’ sgaoileadh ghathan-X a’ dol thairis air loidhnichean an raoin magnaiteach, a’ dearbhadh structar an nebula dìreach mar a tha cnàmhan cnàimhneach a’ dearbhadh cumadh làmh daonna.

Tha an t-àm iongantach aig NASA ann a bhith a’ foillseachadh an t-seallaidh os-nàdarrach seo rè seusan Oidhche Shamhna a’ cur ìre a bharrachd de dh’ inntinn sreap ris. Tha an làmh chosmach a’ sìneadh a-mach bho dhoimhneachd an fhànais, a’ frithealadh mar chuimhneachan tarraingeach air nàdar dìomhair agus iongantach ar cruinne-cè.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an nebula gaoithe pulsar?

A: Is e structar celestial a th’ ann an nebula gaoithe pulsar a chaidh a chruthachadh leis na jets de stuth agus antimatter air an sgaoileadh le rionnagan neodron rothlach, ris an canar pulsars.

C: Dè a lorg NASA?

F: Lorg NASA ìomhaigh nebula gaoithe pulsar coltach ri làmh cnàimhneach san fhànais, a’ cleachdadh dàta bho teileasgop X-Ray Chandra agus an IXPE.

C: Ciamar a bhios raointean magnetach a’ cumadh an nebula gaoithe pulsar?

A: Bidh na gràineanan fo chasaid a bheir a-mach X-ghathan anns an nebula a’ siubhal air na loidhnichean achaidh magnetach, a’ dearbhadh cumadh iomlan an nebula.

C: Cuin a thachair an supernova agus cruthachadh an pulsar às deidh sin?

F: Thachair an supernova agus cruthachadh a’ phulsair o chionn timcheall air 1,500 bliadhna.

C: Carson a chuir NASA a-mach an lorg seo timcheall air Oidhche Shamhna?

F: Sgaoil NASA an lorg seo timcheall air Oidhche Shamhna airson buaidh cuspaireil a bharrachd, leis gu robh an ìomhaigh taibhse coltach ri cnàmhan làmh cnàimhneach.