Sealladh dìomhair air Atmosphere Tathaichte Jupiter

Tha ìomhaigh o chionn ghoirid a chaidh a ghlacadh le probe Juno Mission air sealladh fìor neo-àbhaisteach fhoillseachadh: aodann grotesque a’ falach taobh a-staigh faireachdainn buaireasach Jupiter. Coltach ri dealbh toinnte Pablo Picasso, nochd an cruth eerie seo air 7 Sultain, dìreach ann an àm airson Oidhche Shamhna. Rinn luchd-saidheans, air an stiùireadh le Vladimir Tarasov, an ìomhaigh bhon inneal Juno Cam air an probe gu faiceallach, a’ toirt sealladh tarraingeach air doimhneachd dìomhair an fhuamhaire gas.

Tha an sgrùdadh Juno Mission air a bhith na thùs fiosrachaidh bunaiteach mu Jupiter bho chaidh a chuir air bhog bhon Talamh ann an 2011. Às deidh dha tòiseachadh air turas còig bliadhna, chaidh e a-steach do orbit na planaid mòr ann an 2016, a ’clàradh gu dìcheallach na feartan iongantach aige bhon uair sin.

Suidhichte aig sgìre Jet N7 faisg air pòla a tuath na planaid, tha an aghaidh suidhichte ann an sgìre a tha ainmeil airson a stoirmean brùideil, gu sònraichte baidhsagalan pòla. Faodaidh na stoirmean sin meudan iongantach a ruighinn, le trast-thomhas a ’dol suas gu 3,000 cilemeatair agus gaothan a’ gleusadh a-steach aig ìre inntinn bog 680 cilemeatair san uair. Tha àile Jupiter air a dhèanamh suas de ghrunn shreathan de hydrogen agus helium, còmhla ri sgòthan sèididh de chriostalan ammonia. Bidh neart nan stoirmean sin, còmhla ri sruthan jet cumhachdach, gu tric a’ snaidheadh ​​na sgòthan ammonia gu cumaidhean agus pàtrain sònraichte.

Tha NASA a 'mìneachadh gu bheil suidheachadh ro-innleachdail an neach-sgrùdaidh air an loidhne a tha a' sgaradh solas na grèine agus dorchadas a 'toirt seachad sealladh sònraichte airson a bhith a' sgrùdadh iom-fhillteachd uachdar Jupiter. Tha an ceàrn sònraichte seo de sholas na grèine, a thàinig bho astar 587 millean cilemeatair, a’ leigeil le speuradairean seallaidhean luachmhor fhaighinn. Ach, bidh e uaireannan cuideachd ag adhbhrachadh mì-mhisneachd inntinneach, leithid am figear neo-choltach coltach ri masg a chaidh fhaicinn air a ’mhìos a chaidh.

Tha na tha sinn a’ faicinn mar aghaidhean no cumaidhean aithnichte ann am pàtrain air thuaiream na iongantas saidhgeòlach ris an canar pareidolia. Bho bhith a’ faicinn aghaidhean ann an toast gu bhith ag aithneachadh cumaidhean neòil mar chumaidhean air a bheil sinn eòlach, tha ar n-inntinn buailteach a bhith eòlach air daoine air nach eil sinn eòlach. Anns a 'chùis seo, tha coltas goul air a bhrosnachadh le Oidhche Shamhna air taobh a-muigh cràdh Jupiter a' lasadh na mac-meanmna agus a 'cur nar cuimhne iongantasan gun chrìoch an cosmos.

Tron eachdraidh, tha ìomhaighean enigmatic coltach ris air nochdadh bho dhoimhneachd an fhànais. Tha Nebulae air dealain-dè, sùilean, agus eadhon eich fhoillseachadh, agus tha planaidean eile mar Mars cuideachd air cumaidhean aghaidh inntinneach a thaisbeanadh. Tha na seallaidhean farsaing seo de ealain celestial a’ leantainn air adhart a’ togail agus a’ brosnachadh ar ùidh choitcheann ann an dìomhaireachdan mòra na cruinne.

FAQ:

C: Dè a th’ ann am Misean Juno?

F: Tha Misean Juno na sgrùdadh fànais a chuir NASA air bhog ann an 2011 gus a’ phlanaid Jupiter a sgrùdadh.

C: Dè a th 'ann am pareidolia?

F: Is e iongantas saidhgeòlach a th’ ann am Pareidolia far a bheil ar n-eanchainn a’ faicinn pàtrain no cumaidhean air a bheil sinn eòlach, leithid aghaidhean, ann an brosnachaidhean air thuaiream no dà-sheaghach.

C: Dè cho fada ‘s a tha Juno Mission bho Jupiter?

F: Tha Juno Mission mu 587 millean cilemeatair air falbh bho Jupiter.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh na stoirmean air Jupiter?

F: Tha na stoirmean air Jupiter, gu h-àraidh na seiclonan pòlach, air an adhbhrachadh le sruthan jet cumhachdach na planaid agus neo-sheasmhachd an àile.

C: An lorgar cumaidhean coltach ris air buidhnean celestial eile?

A: Tha, chaidh cumaidhean coltach ris a choimhead air grunn bhuidhnean celestial, a’ toirt a-steach nebulae agus uachdar Mars.