Dòigh ùr air sìoda damhain-allaidh a dhèanamh bho chnuimhean sìoda air an atharrachadh gu ginteil

Tha luchd-saidheans ann an Sìona air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann a bhith a’ dèanamh sìoda damhain-allaidh le bhith ga cho-chur bho bhoiteagan sìoda a chaidh atharrachadh gu ginteil. Tha na snàithleach a chaidh a thoirt a-mach sia tursan nas cruaidhe na Kevlar, an stuth a thathas a’ cleachdadh ann an vests bulletproof. Tha an sgrùdadh seo, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Matter, a’ nochdadh dòigh-obrach a dh’ fhaodadh a bhith air a chleachdadh gus roghainn eile a tha càirdeil don àrainneachd a chruthachadh an àite snàithleach synthetigeach leithid nylon.

Chleachd an luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Donghua cnuimhean sìoda air sgàth an dòighean togail stèidhichte agus leis gu bheil iad gu nàdarrach a’ còmhdach an snàithleach fhèin le còmhdach dìon, coltach ri sìoda damhan-allaidh. Thug seo fuasgladh don dùbhlan a bha mu choinneamh oidhirpean roimhe seo gus sìoda damhain-allaidh fuadain a thoirt gu buil, nach do chuir a-steach còmhdach dìon gus seasamh ri taiseachd agus solas na grèine.

Tha Junpeng Mi, am prìomh neach-rannsachaidh, a’ mìneachadh gu bheil comas mòr aig sìoda damhain-allaidh ann an grunn raointean. Tha coileanadh àrd meacanaigeach nan snàithleach a chaidh a thoirt a-mach san sgrùdadh seo gan dèanamh gu math freagarrach airson sutures lannsaireachd, air a bheil iarrtas mòr le còrr air 300 millean modh-obrach air an dèanamh air feadh an t-saoghail gach bliadhna. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na freumhagan sin cinneasachadh aodaich atharrachadh, a’ cruthachadh stuthan nas comhfhurtail agus nas seasmhaiche. Dh’ fhaodadh iad cuideachd tagraidhean a lorg ann an stuthan snasail, gèar armachd, teicneòlas aerospace, agus innleadaireachd bith-mheidigeach.

Gus sìoda an damhan-allaidh a chruthachadh, thug an sgioba a-steach ginean pròtain sìoda damhain-allaidh a-steach don DNA de chnuimhean sìoda a’ cleachdadh teicneòlas deasachaidh gine CRISPR-Cas9. Ged a bha e dùbhlanach, bha an deasachadh gine soirbheachail, mar a chaidh a chomharrachadh le sùilean soilleir nan cnuimhean sìoda fo mhiocroscop flùraiseach. Rinn an luchd-rannsachaidh atharrachaidhean cuideachd gus dèanamh cinnteach gun robh na pròtanan sìoda damhain-allaidh transgenic ag eadar-obrachadh gu ceart leis na pròtanan anns na fàireagan sìoda, a’ ceadachadh snìomh ceart freumhag.

Tha an sgrùdadh seo a’ riochdachadh gluasad mòr bho rannsachadh a rinneadh roimhe, leis gun do leasaich an sgioba “modail structar bunaiteach as ìsle” de shìoda sìoda agus chleachd iad bun-bheachd “localization” gus na h-atharrachaidhean a stiùireadh. Tha an luchd-rannsachaidh dòchasach mu mhalairteachadh an dòigh seo san àm ri teachd.

Anns an ath cheum den rannsachadh aca, tha Mi an dùil na seallaidhean a fhuaireadh bhon sgrùdadh seo a chleachdadh gus cnuimhean sìoda a chaidh atharrachadh gu ginteil a leasachadh a tha comasach air snàithleach sìoda damhain-allaidh a thoirt gu buil bho gach cuid amino-aigéid nàdarra agus einnseanaichte. Tha seo a’ fosgladh chothroman gun chrìoch airson snàithleach sìoda damhain-allaidh innleadaireachd, le còrr air ceud amino-aigéid innleadaichte le comas gun chrìoch.

stòran:

- Iris cuspair, air fhoillseachadh air 20 Sultain, 2021, tiotal artaigil: “Sìoda atharraichte gu ginteil a’ snìomh pròtainean airson snàithleanan sìoda damhain-allaidh synthetigeach, ”le Junpeng Mi, et al.