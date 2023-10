Comasan iongantach an damhan-allaidh clag dàibheadh

Tha an Argyroneta aquatica, ris an canar cuideachd an damhan-allaidh clag dàibheadh, na ghnè sònraichte a tha air aire luchd-saidheans agus innleadairean stuthan a ghlacadh. Bidh an damhan-allaidh seo a’ dol an aghaidh laghan nàdur le bhith a’ caitheamh a bheatha gu lèir fon uisge, a dh’ aindeoin gu bheil sgamhanan ann a tha air an dealbhadh airson ocsaidean àile a tharraing.

Is e aon de na taobhan as inntinniche den damhan-allaidh clag dàibheadh ​​​​a comas air stòr-tasgaidh ocsaidean innleachdach a chruthachadh. Tha corp an damhan-allaidh còmhdaichte le milleanan de ghruagaichean beaga bìodach, garbh, uisge-dhìonach. Bidh na faltan sin a' cruthachadh sreath de dh'èadhar, ris an canar plastron, a tha na bhacadh dìon eadar sgamhanan an damhan-allaidh agus an uisge mun cuairt.

Tha luchd-saidheans air a bhith inntinneach o chionn fhada le comas dìon plastrons. Tha iad air feuchainn ris a’ chomas seo a chleachdadh gus uachdar superhydrophobic a leasachadh a chuireas casg air corran, casg a chuir air fàs bacterial, agus lughdaich greimeachadh fàs-bheairtean mara air diofar uachdar.

Tha bun-bheachd plastron seasmhach a-nis air luchd-rannsachaidh a bhrosnachadh gus uachdar superhydrophobic a leasachadh a dh’ fhaodadh raon farsaing de thagraidhean practaigeach a bhith aca. Faodar na h-uachdaran sin a chleachdadh gus casg a chuir air creimeadh structaran meatailt a tha fosgailte do uisge no gus casg a chuir air fàs bacteria air innealan meidigeach. A bharrachd air an sin, faodaidh na togalaichean superhydrophobic slaodadh air uachdar a thig an conaltradh ri uisge a lughdachadh, a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air gnìomhachasan leithid còmhdhail agus cinneasachadh lùtha.

Tha comas an damhan-allaidh clag dàibheadh ​​​​a bhith beò fon uisge le cuideachadh bhon plastron aige air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air leasachadh stuthan agus teicneòlasan ùra. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean air cùl an atharrachaidh inntinneach seo, tha luchd-saidheans ag obair a dh’ionnsaigh fuasglaidhean ùr-ghnàthach a chruthachadh a leasaicheas diofar thaobhan de ar beatha.

Mìneachaidhean:

- Argyroneta aquatica: Canar cuideachd an damhan-allaidh clag dàibhidh, is e gnè de damhan-allaidh a th’ ann a dh’ fhaodas a bheatha gu lèir a chaitheamh fon uisge.

- Plastron: Sreath tana de èadhar a tha na chnap-starra dìon eadar sgamhanan an damhan-allaidh agus an uisge.

- Superhydrophobic: A ’seasamh an aghaidh uisge gu mòr agus a’ nochdadh feartan fèin-ghlanadh, adhesion ìosal, agus brisidh ìosal.

