Ceallan sperm: A’ dol an aghaidh fiosaigs agus a’ fuasgladh chomasan ùra

Tha ceallan sperm, na taighean-cumhachd microscopach sin de ghineadh, air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans o chionn fhada leis a’ chomas aca a dhol an aghaidh laghan fiosaigs. A rèir an treas lagh gluasad aig Newton, cha bu chòir an dòigh aca air snàmh a dh'ionnsaigh ugh a bhith do-dhèanta. Tha an lagh ainmeil seo ag ràdh gu bheil freagairt co-ionann agus eile ann airson a h-uile gnìomh. Ann an cùis cheallan sperm, bhiodh seo a’ ciallachadh gum bu chòir dhaibh an leaghan a tha iad a’ siubhal troimhe a thoirt air ais, a’ toirt stad air a’ ghluasad aca.

Ach, tha sgrùdadh ùr a rinn Kenta Ishimoto, neach-saidheans matamataigeach bho Oilthigh Kyoto ann an Iapan, air solas a chuir air an iongantas inntinneach seo. Air fhoillseachadh ann am PRX Life air 11 Dàmhair, bidh an sgrùdadh a’ sgrùdadh raon eadar-obrachaidhean neo-chothromach gus tuigse fhaighinn air mar as urrainn do cheallan sperm seasamh an aghaidh nam feachdan a tha ag obair nan aghaidh.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil comas sònraichte aig ceallan sperm a dhol seachad air riaghailtean co-ionannachd. Le bhith a’ cleachdadh “cuip an earbaill,” bidh cealla sperm a’ cruthachadh a lùth fhèin, a’ leigeil leis gluasad a ghineadh agus a dhol an aghaidh lagh gluasad Newton. Tha an t-adhartas seo a’ nochdadh gu bheil frèaman eile ann airson tuigse fhaighinn air giùlan stuthan beò ann an lionntan slaodach.

A bharrachd air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd cheallan sperm, tha comas air leth aig na co-dhùnaidhean sin airson raon robotics. Tha luchd-saidheans an dùil innealan-fuadain beaga a chruthachadh a dh’ fhaodadh atharrais air comasan snàmh cheallan sperm. Bhiodh na h-innealan-fuadain sin air an dèanamh suas de shlatan agus lùdagan eadar-cheangailte, a’ toirt cothrom dhaibh seòladh tro dhiofar phlèanaichean le bhith ag atharrachadh an ceàrnan. Dh’ fhaodadh an leithid de “super sperm robots” raointean leithid cungaidh-leigheis agus sgrùdadh àrainneachd atharrachadh, a’ tabhann chothroman ùra airson sgrùdadh agus eadar-theachd.

Chan e a-mhàin gu bheil an sgrùdadh seo a’ doimhneachadh ar tuigse mu ghiùlan coitcheann ann an siostaman beò ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh comas gun chrìoch bith-chunntais. Le bhith a’ sgrùdadh fhuasglaidhean innleachdach nàdair, is urrainn dhuinn adhartasan iongantach fhuasgladh ann an saidheans agus teicneòlas.

Ceistean Cumanta

C: Dè an treas lagh gluasad aig Newton?

F: Tha an treas lagh aig Newton ag ràdh gu bheil freagairt co-ionann agus eile ann airson gach gnìomh. Tha am prionnsapal bunaiteach seo air a chleachdadh gu farsaing gus gluasad nithean anns an t-saoghal chorporra a mhìneachadh.

C: Ciamar a bhios ceallan sperm a’ toirt dùbhlan do fhiosaig?

F: Bidh ceallan sperm a' cur an aghaidh fiosaig le bhith gan gluasad fhèin tro leaghan a dh'aindeoin na feachdan a bu chòir stad a chur air a' ghluasad aca a rèir an treas lagh gluasad aig Newton.

C: Ciamar a bhiodh sgrùdadh air ceallan sperm na bhuannachd do robotics?

F: Dh'fhaodadh sgrùdadh air ceallan sperm brosnachadh a thoirt do leasachadh siostaman robotach beaga a tha coltach ris na comasan snàmh aca. Dh’ fhaodadh na h-innealan-fuadain sin a bhith air an cleachdadh ann an grunn raointean, a’ toirt a-steach cungaidh-leigheis agus sgrùdadh àrainneachd.

C: Dè a th' ann am bith-miannachd?

F: Is e bith-mhìneachaidh an cleachdadh a bhith ag atharrais air dealbhadh agus ro-innleachdan nàdur gus fuasgladh fhaighinn air dùbhlain dhaoine. Tha e a’ toirt a-steach a bhith a’ tarraing brosnachadh bho shiostaman bith-eòlasach gus fuasglaidhean ùr-ghnàthach a chruthachadh.

