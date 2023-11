Bidh sperm ag atharrachadh an stoidhle snàmh aca gu diofar àrainneachdan siùbhlach

Tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an iris Cell Reports Physical Science a’ nochdadh gu bheil an comas iongantach aig sperm an spionnadh atharrachadh le bhith ag atharrachadh an stoidhle snàmh gus coinneachadh ri dùbhlain diofar àrainneachdan siùbhlach. Tha an rannsachadh, air a stiùireadh le luchd-saidheans aig Oilthigh Monash, a’ toirt seachad seallaidhean domhainn air mar a bhios sperm a’ seòladh tron ​​t-slighe gintinn boireann agus a’ dèanamh an gluasad as fheàrr.

Gu traidiseanta, tha e air a bhith dùbhlanach a bhith a’ sgrùdadh giùlan sperm aig ìre aon-chealla. Ach, fhuair an luchd-rannsachaidh thairis air a’ chuingealachadh seo le bhith a’ cleachdadh raon deuchainn sònraichte a dh’ ath-chruthaich suidheachaidhean a bha buntainneach gu fiseòlasach. Anns an inneal microfluidic seo, bha sperm fa leth fosgailte do dhiofar shlaodachd agus ìrean rùsgaidh, fhad ‘s a chaidh an cruth-tonn bratach agus an spionnadh aca fhaicinn a’ cleachdadh dòighean adhartach microscopaidh.

Sheall co-dhùnaidhean an sgrùdaidh gu bheil àite nas cudromaiche aig slaodachd na ìre rùsgaidh ann a bhith a’ toirt buaidh air cruthan-tonn spùtach. Chaidh sealltainn gu robh sperm a’ nochdadh giùlan beating lùth-èifeachdach mar fhreagairt air atharrachaidhean ann an slaodachd lionn. Ann an àrainneachdan le slaodachd nas ìsle, bha nas lugha de bhuaidh aig sruthadh lionn air motility sperm agus spionnadh. Ach, ann am meadhanan àrd slaodachd, thug atharrachaidhean ann an ìre rùsgaidh buaidh air curvature flagellar agus tricead buille.

Gu cudromach, chomharraich an sgrùdadh cuideachd nàdar atharrachail snàmh sperm. Nuair a bha e fosgailte do ìre rùsgaidh de 3 gach diog, a tha coltach ris na suidheachaidhean airson reotaxis sperm, bha àrdachadh ann an cinneasachadh lùtha agus atharrachaidhean ann an giùlan bualadh bratach. Dh'atharraich sperm an gineadh cumhachd gus snàmh gu h-èifeachdach an aghaidh an t-sruth.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na dòighean iom-fhillte a bhios sperm a’ cleachdadh gus slighe gintinn boireann a sheòladh agus gus an cothrom as fheàrr fhaighinn air torrachadh. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air na dòighean aca agus sgrùdaidhean a bharrachd a dhèanamh gus tuigse fhaighinn air buaidh daineamaigs fluid air builean torachais.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Ciamar a bhios sperm ag atharrachadh an stoidhle snàmh aca?

F: Bidh sperm ag atharrachadh an stoidhle snàmh aca le bhith ag atharrachadh an cruth-tonn bratach, a tha a 'toirt iomradh air an dòigh anns a bheil na h-earbaill aca a' gluasad suas.

C: Dè na feartan a bheir buaidh air giùlan bualadh sperm?

F: Sheall an rannsachadh gu bheil buaidh nas motha aig slaodachd air cruth-tonn spìosrach na tha an ìre rùsgaidh. Bidh atharrachaidhean ann an slaodachd lionn a’ toirt buaidh air motility sperm agus spionnadh.

C: Ciamar a bhios sperm a 'snàmh an aghaidh an t-sruth?

F: Bidh sperm a’ nochdadh iongantas ris an canar rheotaxis, far am bi iad a’ snàmh an-aghaidh sruth lionn. Leigidh seo leotha seòladh a dh'ionnsaigh an ugh.

C: Ciamar a chaidh an sperm a sgrùdadh san rannsachadh seo?

F: Chleachd an luchd-saidheans inneal microfluidic gus sùil a chumail air sperm fa leth fo chumhachan a bha buntainneach gu corporra. Leig seo le sgrùdadh a dhèanamh air cruth-tonn bratach agus spionnadh.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig an rannsachadh seo?

F: Le bhith a’ tuigsinn mar a dh’ atharraicheas sperm ri diofar àrainneachdan siùbhlach bheir e sealladh dhuinn air builean torachais agus cuideachadh ann a bhith a’ leasachadh ro-innleachdan làimhseachaidh nas fheàrr ann an gintinn le taic.