A’ tuigsinn nan cunnartan slàinte a tha an lùib siubhal fànais agus a’ leasachadh ro-innleachdan lasachaidh

Le NASA agus buidhnean fànais eile a’ dealbhadh mhiseanan le barrachd luchd-obrach don fhànais, tha an fheum air cunnartan slàinte siubhal fànais a thuigsinn agus a lasachadh a’ sìor fhàs cudromach. Mar kinesiologist ag obair le speuradairean, tha mi air a bhith a’ sgrùdadh buaidh àite air bodhaig an duine agus eanchainn, agus tha mi an sàs ann am pròiseact NASA a tha ag amas air dèiligeadh ris na cunnartan sin airson mhiseanan gu Mars san àm ri teachd.

Is e aon de na prìomh chunnartan a thaobh siubhal fànais a bhith fosgailte do rèididheachd fànais. Fhad ‘s a tha magnetosphere na Talmhainn a’ toirt dìon bho rèididheachd cosmach, bidh speuradairean a tha a’ siubhal seachad air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ faighinn eòlas leantainneach air an rèididheachd seo. Faodaidh seo droch bhuaidh a thoirt air na siostaman nearbhach agus cardiovascular, a dh’ fhaodadh leantainn gu galair cardiovascular agus milleadh eanchainn. Tha NASA a’ leasachadh theicneòlasan, leithid a bhith a’ cleachdadh stuthan leithid Kevlar agus polyethylene ann an soithichean-fànais agus deiseachan-fànais, gus speuradairean a dhìon bho rèididheachd. Is dòcha gun cuidich cuid de bhiadhan agus stuthan cur-ris, leithid enterade, le bhith a’ lughdachadh buaidh nochdaidh rèididheachd.

Is e dùbhlan eile a thaobh siubhal fànais na h-atharrachaidhean ann an grabhataidh. Bidh speuradairean a’ faighinn eòlas air call fèithe agus atharrachaidhean cnàimhneach air sgàth dìth grabhataidh. Gus na buaidhean sin a lughdachadh, tha speuradairean a’ faighinn stuthan-taic mar bisphosphonate, a chuidicheas le casg a chuir air cnàmhan briste. Bidh microgravity cuideachd a’ toirt buaidh air cuairteachadh agus faodaidh e leantainn gu gluasadan lionn a dh’ ionnsaigh a’ chinn, ag adhbhrachadh teannachadh eanchainn agus a dh’ fhaodadh a bhith a’ cur ri syndrome neuro-ocular co-cheangailte ri itealaich fànais. Tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh cleachdadh “pants” sònraichte gus lionntan ath-riarachadh ann an dòigh a tha coltach ri tromachd na Talmhainn.

A bharrachd air cunnartan slàinte corporra, tha siubhal fànais cuideachd na dhùbhlan do shlàinte inntinn. Faodaidh an aonaranachd agus an raon-laighe a bhios speuradairean a’ faighinn tro mhiseanan fad-ùine buaidh mhòr a thoirt air an sunnd inntinn. Gus ullachadh airson na cumhaichean sin, bidh speuradairean a’ faighinn trèanadh sgioba agus samhlaidhean ann an àrainneachdan fìor. Tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh dhòighean air sùil a chumail air agus taic a thoirt do shlàinte inntinn fo leithid de shuidheachaidhean iomallach.

Ged a tha na cunnartan slàinte a thaobh siubhal fànais cudromach, tha grunn bhuannachdan aig an eòlas a gheibhear bho bhith a’ sgrùdadh agus a’ lasachadh nan cunnartan sin airson beatha air an Talamh. Mar eisimpleir, faodar teicneòlasan a chaidh a leasachadh gus speuradairean a dhìon bho nochd rèididheachd a chleachdadh cuideachd gus euslaintich aillse a tha a’ faighinn leigheas rèididheachd a làimhseachadh. Le bhith a’ tuigsinn mar a ghlèidheas tu slàinte chnàmhan is fèithe ann am meanbh-gravity, faodaidh e cuideachd leigheasan meidigeach a leasachadh airson laigse co-cheangailte ri aois. A bharrachd air an sin, tha sgrùdadh fànais air leantainn gu adhartasan ann an glanadh uisge agus siostaman saideal.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh agus na ro-innleachdan a tha ag amas air na cunnartan slàinte a thaobh siubhal fànais a lughdachadh chan ann a-mhàin buannachdail do speuradairean ach tha comas aca cuideachd builean slàinte air an Talamh a leasachadh.