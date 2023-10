5 Cinn-uidhe Chanada airson Sealladh Rionnag iongantach

Airson mìltean bhliadhnaichean, tha daoine air a bhith air am beò-ghlacadh leis na rionnagan agus na dìomhaireachdan aca. Ach, le àrdachadh ann an truailleadh solais, tha ar sealladh air speur na h-oidhche air a dhol am falach. Gus cuir an-aghaidh seo, tha daoine a-nis a’ sireadh àiteachan le speuran nas dorcha airson eòlas air rionnagan nas fheàrr. Ann an Canada, tha grunn chinn-uidhe ann a bheir seallaidhean iongantach de na reultan fad na bliadhna. Feuch an rannsaich sinn còig de na h-àiteachan seallaidh rionnag sin.

Tha Pàirc Nàiseanta Jasper ann an Alberta na dhachaigh do Fhèis Jasper Dark Sky, tachartas trì deireadh-sheachdainean a bhios a 'comharrachadh a h-uile àite. Bhon Dàmhair 13-29, faodaidh luchd-tadhail symphonies a mhealtainn fo na rionnagan agus òraidean le prìomh luchd-saidheans. Tha a’ phàirc fhèin na Dark-Sky Preserve ainmichte, a’ tabhann deagh chothroman airson coimhead air rionnagan fad na bliadhna.

Ann an Smoky Lake, Alberta, faodaidh tu ionnsachadh mu na rionnagan dùthchasach aig Métis Crossing. Bidh luchd-eòlais a’ roinn sgeulachdan sinnsearachd mu na rionnagan, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha iad ann an seòladh. Tha gainnead truailleadh solais san sgìre ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson sealladh nan rionnagan. Airson eòlas gun samhail, faodaidh tu oidhche a chuir air dòigh ann an aon de na cuachannan faire speur as ùire aca, a’ tabhann sealladh soilleir de speur na h-oidhche.

Tha Churchill, Manitoba, ris an canar prìomh-bhaile mathan bàn an t-saoghail, cuideachd a’ tabhann seallaidhean àlainn den aurora borealis, no na solais a tuath. Le suas ri 300 oidhche sa bhliadhna de fhaicsinneachd, chì luchd-tadhail na seallaidhean iongantach de dhannsa uaine is purpaidh air feadh na speuran. Bidh luchd-turais ionadail a’ toirt seachad treòrachadh eòlach, pasganan ioma-latha, agus molaidhean togail dhealbhan airson an eòlas as fheàrr.

Airson teicheadh ​​sòghail ann am fàsach uaigneach, tha Loidse Rubha Breac ann an Alba Nuadh na cheann-uidhe air leth. Air a chuairteachadh le Sgìre Tobeatic Wilderness, tha an loidse na thaigh-òsta Starlight le teisteanas, aithnichte le UNESCO. Faodaidh aoighean tlachd fhaighinn bho thursan treòraichte le rionnagan agus frasan meteor fianaisean ann am fear de na speuran as dorcha ann an Ameireaga a Tuath.

Tha Muskoka, Ontario, a tha ainmeil airson a bhothain ri taobh locha, na dhachaigh don chiad phàirc speur dorcha ann an Canada, an Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Air a dhìon an aghaidh truailleadh solais bho 1999, tha an tèarmann seo na phrìomh àite airson coimhead air rionnagan, a’ tabhann seallaidhean gun bhacadh den t-Slighe Milidh. Tha campachadh ri fhaighinn fad na bliadhna ann an àiteachan campachaidh teanta ainmichte.

Tha na cinn-uidhe sin ann an Canada a’ toirt chothroman iongantach airson a bhith a’ coimhead nan rionnagan, a’ leigeil le luchd-tadhail ceangal a dhèanamh ris a’ chosmos agus luach a chur air bòidhchead speur na h-oidhche.

