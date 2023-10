Na Northern Lights: Taisbeanadh Sgoinneil ann am British Columbia

Tha na Northern Lights, ris an canar cuideachd an Aurora Borealis, air a bhith na adhbhar brosnachaidh agus iongnadh o chionn fhada. Fad linntean, tha diofar chultaran agus choimhearsnachdan dùthchasach air diofar bhrìgh a thoirt don taisbeanadh iongantach seo de sholais a’ dannsadh anns na speuran. Bho anaman sinnsearan gu beannachdan deagh fhortan, tha àite sònraichte aig na Northern Lights ann an cridheachan mòran.

A rèir an Dotair Kyle Reiter, neach-saidheans corporra aig Seirbheis Fiosrachaidh Cunnart Chanada aig Goireasan Nàdarra Canada, tha na Northern Lights ceangailte gu dlùth ri cearcall na grèine. Tha an cearcall seo a’ leantainn pàtran de ghnìomhachd grèine as àirde agus as ìsle, a’ tachairt timcheall air a h-uile 11 bliadhna. Thathas an dùil gun toir an ìre grèine as àirde a tha ri thighinn, a thathar an dùil a bhith ann an 2024, a’ mhòr-chuid de roinnean air a’ Ghrian a dh’ fhaodadh gnìomhachd a thoirt gu buil a’ stiùireadh stoirmean geomagnetic agus auroras.

Bidh auroras a’ tachairt nuair a bhuaileas mìrean fo chasaid le gasaichean ann an àile àrd na Talmhainn, a’ leantainn gu frasan brèagha de sholas dathach. Tha e coltach gu bheil na solais sin a’ gluasad thairis air na speuran leis gu bheil na billeanan de lasadh a’ tachairt thar ùine. Ged a tha auroras rim faicinn cha mhòr a h-uile h-oidhche anns na h-ubhalan auroral os cionn na pòlaichean magnetach a tuath agus a deas, chan fhaicear iad gu tric nas fhaide gu deas.

Ann am British Columbia, thathar an dùil gum bi seusan Aurora Borealis a’ gheamhraidh seo gu math mòr airson roinnean ceann a tuath agus meadhan na mòr-roinne. Tha Latharna Mac a’ Ghobhainn, a tha a’ fuireach ann am Pressy Lake, deas air 100 Mile House, air a thighinn gu bhith na eòlaiche air na Northern Lights a ghlacadh. Thairis air na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh, tha e air ceudan de dhealbhan inntinneach a thogail de na solais bhon dachaigh aige agus na lochan faisg air làimh le glè bheag de thruailleadh solais.

Mar a bhios sinn a’ dlùthachadh ris a’ ghrian as àirde a tha ri thighinn, bidh a bhith faicinn an iongantas nàdarrach seo na chothrom gun samhail. Co-dhiù a tha thu a’ creidsinn anns na h-uirsgeulan agus na creideasan co-cheangailte ris na Northern Lights no dìreach a’ cur iongnadh air am bòidhchead, cha bu chòir an cothrom eòlas fhaighinn air an taisbeanadh draoidheil seo.

stòran:

- An Dotair Kyle Reiter, neach-saidheans corporra aig Seirbheis Fiosrachaidh Cunnart Chanada aig Goireasan Nàdarra Canada