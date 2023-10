A’ bhliadhna as àirde ris an robh dùil airson solais a tuath ann am British Columbia: 2023

Tha na Northern Lights, ris an canar cuideachd Aurora Borealis, air daoine a ghlacadh o chionn fhada leis na taisbeanaidhean iongantach aca de sholais dathach a’ dannsadh air feadh na speuran. Ann am British Columbia, tha dùil gum bi an geamhradh a tha romhainn na sheusan mòr airson a bhith a’ faicinn an iongantas nàdarra seo.

A rèir an Dotair Kyle Reiter, neach-saidheans corporra aig Seirbheis Fiosrachaidh Cunnart Chanada aig Goireasan Nàdarra Canada, tha gnìomhachd Northern Lights a’ leantainn pàtran cunbhalach ris an canar cearcall na grèine. Bidh an cearcall seo ag atharrachadh eadar amannan de ghnìomhachd as àirde agus as ìsle gach 11 bliadhna. An-dràsta, tha sinn a’ dèanamh air an ath ìre grèine as àirde, a thathar an dùil a thachras ann an 2024. Is e a’ ghrian as àirde an t-àm anns a bheil a’ mhòr-chuid de roinnean air a’ Ghrian as urrainn gnìomhachd a thoirt gu buil a dh’ adhbhraicheas stoirmean geomagnetic agus auroras.

Bidh Auroras a’ tachairt nuair a bhuaileas mìrean fo chasaid le gasaichean ann an àile àrd na Talmhainn, a’ cruthachadh frasan de sholas dathach a lìonas na speuran. Tha e coltach gu bheil na solais sin a’ gluasad thairis air na speuran mar thoradh air na billeanan de lasadh a’ tachairt thar ùine. Ged a chithear auroras cha mhòr a h-uile h-oidhche anns na h-ubhalan auroral os cionn na pòlaichean magnetach a tuath agus a deas bho Lùnastal gu Cèitean, chan fhaicear iad gu tric nas fhaide gu deas.

Tha àite cudromach aig a’ ghrian mar an stiùir as motha de ghnìomhachd auroral. Mar a bhios sinn a’ dlùthachadh ris a’ ghrian as àirde, tha na cothroman air taisbeanaidhean iongantach fhaicinn de na Northern Lights a’ dol am meud. Ach, tha pròiseasan ceimigeach iom-fhillte ann cuideachd anns an àile àrd co-cheangailte ri auroras a tha luchd-rannsachaidh gu gnìomhach a’ sgrùdadh.

'S e Latharna Nic a' Ghobhainn aon neach a tha eòlach air bòidhchead nan Northern Lights. A’ fuireach aig Pressy Lake, deas air 100 Mile House, tha Mac a’ Ghobhainn air na ceudan de dhealbhan de na solais a ghlacadh bhon dachaigh aige. Le bhith na eòlaiche fèin-ionnsaichte air an iongantas, tha Mac a’ Ghobhainn a’ dèanamh a-mach gum bi 2023 na phrìomh bhliadhna dha na Northern Lights ann am British Columbia air sgàth cearcall na grèine 11-bliadhna.

Tha Mac a' Ghobhainn, a tha air a bhith a' fulang leis an aimsir fhuar air còrr is 100 oidhche, air a sgilean a leasachadh ann a bhith a' glacadh nan solais tro dhealbhan. Le bhith ag ionnsachadh mar a thogas tu dealbhan de na Northern Lights, tha e air cruinneachadh de dh’ ìomhaighean tarraingeach a chruthachadh a sheallas bòidhchead iongantach an iongantas nàdarra seo.

Mar a tha dùil airson 2023 a’ togail, tha daoine ann an ceann a tuath agus meadhan British Columbia a’ coimhead air adhart gu mòr ris a’ chomas a bhith a’ faicinn taisbeanadh inntinneach de na Northern Lights. Le nas lugha de thruailleadh solais ann an sgìrean mar Pressy Lake agus na lochan mun cuairt anns a’ Cariboo a Deas, tha na cothroman air na solais ethereal sin a ghlacadh air a dhol suas gu mòr.

Tha uirsgeul ag ràdh gur e na Northern Lights anaman sinnsearan a tha a’ dannsadh anns na speuran agus tha iad air am faicinn mar bheannachdan fortan agus deagh shealladh air clann a tha air am beò-ghlacadh fodha ann an diofar chultaran. Ge bith dè na creideasan a tha co-cheangailte ris na solais sin, tha iad fhathast a’ brosnachadh iongnadh, eagal, agus faireachdainn ealanta, a’ toirt sealladh tarraingeach dhaibhsan a tha fortanach gu leòr a bhith gam faicinn.

stòran:

- An Dotair Kyle Reiter, neach-saidheans corporra aig Seirbheis Fiosrachaidh Cunnart Chanada aig Goireasan Nàdarra Canada

- Latharna Nic a’ Ghobhainn, eòlaiche agus dealbhadair air na Northern Lights