SpaceX Falcon 9 deiseil airson 22 saideal Starlink a chuir air bhog

Thathas an dùil gun cuir rocaid SpaceX Falcon 9 air bhog 22 saideal eadar-lìn Starlink gu orbit an-diugh bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Thathas an dùil gun tachair an fhoillseachadh aig 5: 20f EDT, le grunn chothroman cùl-taic rim faighinn ma tha feum air. Faodaidh an fheadhainn le ùidh coimhead air an fhoillseachadh beò tro chunntas SpaceX X (air an robh Twitter roimhe).

Tillidh a’ chiad ìre de rocaid Falcon 9, a tha air itealaich air 16 miseanan roimhe, chun Talamh agus thig e air tìr air an t-soitheach drone Dìreach Leugh an Stiùireadh timcheall air 8.5 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Bidh an fhoillseachadh seo mar aon itealan diùid de chlàr ath-chleachdadh na companaidh, a chaidh a shuidheachadh dìreach air a’ mhìos a chaidh.

Mu 65 mionaidean às deidh a chuir air bhog, bidh àrd-ùrlar an Falcon 9 a ’cleachdadh na 22 saideal Starlink chun fhànais. Tha SpaceX air a bhith a’ leudachadh gu luath am megaconstellation Starlink, le còrr air 70 misean orbital air an cur air bhog ann an 2023 a-mhàin. An-dràsta, tha faisg air 4,900 saideal gnìomhach Starlink ann an orbit, agus cuidichidh an cur air bhog seo ri fàs leantainneach na reul-bhad.

Bidh Starlink a’ toirt seachad seirbheis eadar-lìn do luchd-ceannach air feadh an t-saoghail le bhith a’ giùlan chomharran bhon lìonra saideal gu luchd-glacaidh air an talamh. Le bhith a’ cur barrachd shaidealan ris an reul-bhad, tha SpaceX ag amas air craoladh àrdachadh agus ceanglaichean eadar-lìn adhartachadh air feadh na cruinne.

stòran:

- Artaigil tùsail: [Cuir a-steach tiotal artaigil stòr]

- Creideas Ìomhaigh: SpaceX