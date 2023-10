SpaceX gus 22 saideal Starlink a bharrachd a chuir air bhog ann an itealan-fànais Doubleheader

Tha SpaceX ag ullachadh airson header dùbailte spaceflight agus e ag ullachadh airson 22 a bharrachd de na saidealan eadar-lìn Starlink aca a chuir air bhog. Thathas an dùil gun tachair a’ chiad chas den cheann dùbailte seo a-nochd, 8 Dàmhair, le rocaid Falcon 9 gu bhith air a thogail bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral aig 9:06f EDT. Tha ceithir cothroman cùl-taic ann cuideachd airson an fhoillseachadh.

Faodar an cur air bhog agus an rùn a leantainn beò tro chunntas SpaceX air X (Twitter roimhe) le craoladh a’ tòiseachadh còig mionaidean mus tèid a thogail. Ma thèid a h-uile càil a rèir a ’phlana, tillidh a’ chiad ìre de Falcon 9 chun Talamh agus thig e air tìr gu dìreach air an t-soitheach drone SpaceX A Shortfall of Gravitas timcheall air 8.5 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Tha a’ chiad ìre shònraichte seo de Falcon 9 air crìoch a chuir air 14 togail agus tighinn air tìr, a’ toirt a-steach a bhith a’ cur speuradairean chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta airson NASA.

Mu 65 mionaidean às deidh an cur air bhog, thèid na 22 saideal Starlink a chuir a-steach bho àrd-ùrlar an Falcon 9 gu orbit ìosal na Talmhainn. Às deidh an fhoillseachadh seo, bidh misean Starlink eile bhon Chost an Iar aig 3: 23m EDT. Is e seo an 71mh agus an 72mh cur air bhog orbital den bhliadhna airson SpaceX, leis a’ mhòr-chuid gu sònraichte airson leudachadh air megaconstellation Starlink.

Tha an Starlink megaconstellation an-dràsta air a dhèanamh suas de chòrr air 4,830 saideal obrachaidh agus tha e ag amas air ruigsinneachd eadar-lìn a lìbhrigeadh gu sgìrean nach eil gu leòr air feadh an t-saoghail. Tha SpaceX a’ leantainn air adhart a’ dèanamh adhartasan ann an raon ceangal eadar-lìn stèidhichte air saideal agus tha na cuirmean sin a tha ri thighinn a’ cur tuilleadh ris na h-amasan àrd-amasach aca.

stòran:

Stòr: Space.com - “SpaceX gus 22 saideal Starlink eile a chuir air bhog air rocaid cleachdte a’ suidheachadh chlàran a-nochd"