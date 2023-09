Rocaid SpaceX Falcon 9 gus 21 saideal Starlink a chuir air bhog

Tha SpaceX ag ullachadh airson cur air bhog eile, an turas seo a’ cur rocaid Falcon 9 bho Vandenberg Space Force Base ann an California. Bidh an rocaid a’ giùlan 21 saideal Starlink gu orbit ìosal na Talmhainn (LEO). Tha an cur air bhog clàraichte airson tràth madainn Diluain (Sultain 25) aig 3:23m EDT (0723 GMT; 12:23m àm ionadail California).

Ma thèid a h-uile càil gu rèidh, tillidh a’ chiad ìre den Falcon 9 chun Talamh agus thig e air tìr air bàta drone SpaceX timcheall air 8.5 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Chaidh a’ chiad ìre shònraichte seo ath-chleachdadh agus chaidh còig tursan soirbheachail a thogail agus tighinn air tìr mar-thà, a’ ciallachadh gur e seo an siathamh misean air a shon.

Thathas an dùil gun tachair cleachdadh saidealan Starlink timcheall air 62.5 mionaidean às deidh an cur air bhog. Is e Starlink am pròiseact adhartach aig SpaceX a tha ag amas air megaconstellation eadar-lìn cruinneil a chruthachadh. An-dràsta, tha còrr air 4,750 saideal obrachaidh ann an LEO, agus tha planaichean aig SpaceX leantainn air adhart a’ leudachadh an lìonra seo san àm ri teachd.

Tha an fhoillseachadh seo a’ tighinn goirid às deidh an 17mh turas-adhair aig SpaceX airson a’ chiad ìre de Falcon 9 ath-chleachdadh. Tha ath-chleachdadh luath rocaidean na choileanadh mòr dha SpaceX, a’ nochdadh an dealas airson sgrùdadh fànais a tha èifeachdach a thaobh cosgais.

Gus an cur air bhog fhaicinn beò, faodaidh tu gleusadh a-steach do chunntas SpaceX air X (Twitter roimhe) le craoladh a’ tòiseachadh còig mionaidean mus tèid a thogail. Tha amannan inntinneach romhainn agus SpaceX a’ leantainn air adhart a’ putadh crìochan teicneòlas fànais agus a’ togail an lìonra Starlink aca.

Mìneachadh: Tha Low Earth Orbit (LEO) a 'toirt iomradh air orbit timcheall air an Talamh le àirde eadar 160 cilemeatair (99 mìle) agus 2,000 cilemeatair (1,200 mìle).

