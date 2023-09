Tiotal an artaigil ùr: Na buannachdan bho bhith a’ cleachdadh meòrachadh inntinn

Geàrr-chunntas: Tha meòrachadh inntinneil air fàs mòr-chòrdte anns na bliadhnachan mu dheireadh air sgàth na buannachdan iomadach a th’ ann don inntinn agus don bhodhaig. Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh nam buannachdan bho bhith a’ cleachdadh meòrachadh inntinneil, a’ toirt a-steach sunnd inntinn nas fheàrr, ìrean cuideam nas ìsle, barrachd fòcas agus dùmhlachd, fèin-mhothachadh nas fheàrr, agus comas nas motha airson co-fhaireachdainn agus co-fhaireachdainn.

Tha meòrachadh inntinneil na chleachdadh a tha a’ toirt a-steach aire neach a thoirt chun mhionaid a th’ ann an-dràsta, gun bhreithneachadh. Le bhith a’ cur fòcas air an anail, mothachaidhean anns a’ bhodhaig, no rud sònraichte de mheòrachadh, faodaidh daoine fa-leth staid inntinn àiteach a leigeas leotha na smuaintean agus na faireachdainnean aca fhaicinn gun a bhith ceangailte riutha.

Is e aon de na prìomh bhuannachdan a tha an lùib meòrachadh inntinneil mathas inntinn nas fheàrr. Tha rannsachadh air sealltainn gum faod cleachdadh cunbhalach comharran iomagain is trom-inntinn a lughdachadh, faireachdainn iomlan àrdachadh, agus faireachdainnean de shòlas is de shòlas àrdachadh. Le bhith ag àrach mothachadh nas motha air sìth a-staigh agus gabhail ris, bidh meòrachadh mothachail a’ brosnachadh fulangas tòcail agus dàimh nas fhallaine riut fhèin.

A bharrachd air an sin, thathas air faighinn a-mach gu bheil meòrachadh mothachail a’ lughdachadh ìrean cuideam. Le bhith a’ trèanadh inntinn neach a bhith an làthair agus mothachail, faodaidh daoine fa-leth briseadh saor bho chearcall rumination agus iomagain. Tha seo a’ leantainn gu lùghdachadh ann an comharraidhean co-cheangailte ri cuideam, leithid teannachadh, irritability, agus buairidhean cadail. Tha cleachdadh cunbhalach de mheòrachadh inntinneil cuideachd air a cheangal ri ìrean nas ìsle den cortisol hormone stress.

A bharrachd air an sin, thathas air sealltainn gu bheil meòrachadh mothachail ag àrdachadh fòcas agus dùmhlachd. Le bhith a’ neartachadh comas fuireach an làthair agus seachain buairidhean, faodaidh daoine an coileanadh a leasachadh ann an gnìomhan a dh’ fheumas aire sheasmhach. Faodaidh seo a bhith gu sònraichte buannachdail ann an suidheachaidhean acadaimigeach agus proifeasanta.

Is e buannachd eile a tha ann am meòrachadh inntinneil barrachd fèin-mhothachadh. Le bhith a’ cumail sùil air smuaintean, faireachdainnean agus faireachdainnean bodhaig neach gun bhreithneachadh, faodaidh daoine tuigse nas doimhne fhaighinn air na dh’fhiosraich iad a-staigh. Tha am fèin-mheòrachadh seo na phrìomh phàirt de fhàs pearsanta agus faodaidh e leantainn gu sgilean co-dhùnaidh agus fuasgladh cheistean nas fheàrr.

Mu dheireadh, tha meòrachadh mothachadh ag àiteachadh comas nas motha airson co-fhaireachdainn agus co-fhaireachdainn. Le bhith a’ leasachadh sealladh neo-bhreithneachail a thaobh thu fhèin agus daoine eile, bidh daoine fa leth a’ fàs nas mothachail air feumalachdan agus faireachdainnean an fheadhainn a tha timcheall orra. Faodaidh seo ceanglaichean sòisealta nas doimhne agus nas sàsaiche a bhrosnachadh.

Gu crìch, tha meòrachadh inntinneil a’ tabhann raon farsaing de bhuannachdan an dà chuid don inntinn agus don bhodhaig. Le bhith a’ cleachdadh meòrachadh mothachail cunbhalach, faodaidh daoine eòlas fhaighinn air sunnd inntinn nas fheàrr, ìrean cuideam nas ìsle, barrachd fòcas agus fòcas, fèin-mhothachadh nas fheàrr, agus comas nas motha airson co-fhaireachdainn agus co-fhaireachdainn.

stòran:

- Ionad Nàiseanta airson Slàinte Co-fhillte agus Co-fhillte

- Mindful.org