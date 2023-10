SpaceX Suidhich airson dà chuir air bhog Starlink Satellite Back-to-Back ann am Florida agus California

Tha SpaceX ag ullachadh airson dà fhoillseachadh leantainneach de shaidealan Starlink air an rocaid Falcon 9 aca. Tha a’ chiad fhoillseachadh air a chlàradh airson Didòmhnaich, Dàmhair 8, bho Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) aig Ionad Feachd Fànais Vandenberg ann an California. Thèid na saidealan 21 Starlink a chuir gu orbit ìosal na Talmhainn aig 12:23m PT.

Bidh an fhoillseachadh a tha ri thighinn a’ comharrachadh an 14mh turas-adhair airson a’ chiad àrdachadh ìre, a tha air taic a thoirt do ghrunn mhiseanan mar Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, agus ochd miseanan Starlink. Às deidh dealachadh àrd-ùrlair, feuchaidh a’ chiad ìre ri tighinn air tìr air an droneship “Gu dearbh tha gaol agam ort” a tha suidhichte sa Chuan Sèimh.

Thèid an dàrna baidse de shaidealan Starlink an uairsin a chuir air bhog air Diluain, Dàmhair 9, bho Space Launch Complex 40 (SLC-40) aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Is e an ùine togail clàraichte 9:06 pm ET.

Coltach ris a ’chiad fhoillseachadh, tha àrdachadh ìre Falcon 9 airson an dàrna fhoillseachadh air itealaich air 14 miseanan roimhe, a’ toirt a-steach CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, agus còig miseanan Starlink. Feuchaidh a’ chiad ìre ri dhol air tìr air an droneship “A Shortfall of Gravitas” a tha stèidhichte sa Chuan Siar.

Bheir SpaceX seachad craoladh-lìn beò den dà fhoillseachadh air an làrach-lìn oifigeil aige. Tòisichidh an craoladh-lìn timcheall air còig mionaidean mus tèid a thogail.

Ann an geàrr-chunntas, tha SpaceX ag ullachadh airson dà chuir air bhog cùil de shaidealan Starlink, leis a’ chiad fhoillseachadh ann an California agus an dàrna fear ann am Florida. Cuiridh na foillseachaidhean sin ri bhith a’ cleachdadh constellation saideal Starlink aig SpaceX, a’ toirt seachad craoladh eadar-lìn cruinneil.

Mìneachaidhean:

- Starlink: Constellation eadar-lìn saideal ga thogail le SpaceX, a’ toirt seachad craoladh eadar-lìn cruinneil.

- Falcon 9: Carbad cur air bhog dà-ìre-gu-orbit air a leasachadh agus air a dhèanamh le SpaceX.

- Orbit Talmhainn Ìosal: An sgìre de fhànais taobh a-staigh timcheall air 2,000 cilemeatair (1,200 mìle) de uachdar na Talmhainn far a bheil a’ mhòr-chuid de shaidealan ag obair.

