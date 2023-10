Rionnag SpaceX air a chruachadh airson ro-aithris tòiseachaidh, a’ feitheamh ri cead FAA

Ann an leasachadh inntinneach, tha SpaceX air am prototype Starship as ùire aca a chruachadh, an àrd-ùrlar Ship 25, a bharrachd air Booster 9 aig goireas Starbase ann an Texas a Deas. Tha seo a’ comharrachadh ceum cudromach san ullachadh airson an dàrna turas-adhair deuchainn den Starship.

Tha an Starship, a rinn a’ chiad turas-adhair sa Ghiblean am-bliadhna, na bhàta-fànais làn ath-chleachdadh a chaidh a dhealbhadh airson mhiseanan gus bathar is daoine a ghiùlan gu cinn-uidhe leithid a’ Ghealach, Mars agus nas fhaide air falbh. Tha am pròiseact àrd-amasach seo le SpaceX ag amas air sgrùdadh fànais ath-nuadhachadh agus siubhal eadar planaidean a thoirt gu buil.

Tha cruachadh Ship 25 air Booster 9 na cheum deatamach mus gabh an itealan deuchainn a chumail. Tha amalachadh soirbheachail an dà phàirt seo a’ toirt SpaceX aon cheum nas fhaisge air an Starship a chuir air bhog airson an ath dheuchainn itealaich aige.

Ach, mus urrainn don itealan deuchainn tachairt, feumaidh SpaceX an-toiseach cead cur air bhog fhaighinn bho Rianachd Itealaich Feadarail (FAA). Ag obair gu dlùth leis an FAA, tha SpaceX a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ris na ceumannan agus na riaghailtean sàbhailteachd riatanach gus an cead fhaighinn.

Tha an co-obrachadh seo eadar SpaceX agus an FAA a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus gèilleadh do ghnìomhachd itealaich fànais. Le bhith ag obair gu dlùth còmhla, tha an dà bhuidheann a’ feuchainn ri crìochan sgrùdadh fànais a phutadh fhad ‘s a tha iad a’ toirt prìomhachas do shunnd a ’chriutha, bàta-fànais agus a’ mhòr-shluagh.

Mar a tha an ullachadh airson an dàrna itealan deuchainn den Starship a’ leantainn, tha cruachadh soirbheachail Ship 25 gu Booster 9 na chlach-mhìle chudromach. Bheir e SpaceX aon cheum nas fhaisge air an ath ìre de dheuchainnean agus aig a’ cheann thall, am bruadar mu bhith a’ toirt siubhal eadar planaidean gu buil.

