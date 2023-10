Bidh SpaceX a’ cruachadh prototype bàta-rionnag air thoiseach air itealan deuchainn

Tha SpaceX air crìoch a chuir air a bhith a’ cruachadh am prototype Starship as ùire aig an goireas aca ann an Starbase, Texas, mar ullachadh airson an dàrna turas-adhair deuchainn aig a’ bhàta-fànais. Cho-roinn a ’chompanaidh dealbhan den phròiseas cruachadh air na meadhanan sòisealta, còmhla ris an naidheachd gu bheil iad ag obair le Rianachd Itealaich Feadarail (FAA) gus cead cur air bhog fhaighinn.

O chionn ghoirid chuir an FAA crìoch air an sgrùdadh aca air a’ chiad itealan deuchainn aig Starship, a ghabh àite air 20 Giblean. Gu mì-fhortanach, thachair cùisean ris a’ mhisean agus chaidh an carbad a sgrios a dh’aona ghnothach. Ach, tha Elon Musk air a ràdh gu bheil an carbad Starship as ùire deiseil gu teicnigeach airson itealaich, le losgadh deuchainn soirbheachail air na h-einnseanan aige. Tha SpaceX a’ feitheamh ri cead bhon FAA airson a dhol air adhart leis an fhoillseachadh.

A’ seasamh faisg air 400 troigh a dh’àirde, is e Starship an rocaid as motha agus as cumhachdaiche a chaidh a thogail a-riamh. Tha e a’ dol thairis air comas smeòrach rocaid gealach Saturn V NASA. Tha an soitheach-fànais air a dhèanamh suas de dhà ìre - an àrd-ùrlar, ris an canar cuideachd Starship, agus an àrdachadh ciad ìre, ris an canar Super Heavy. Tha an dà phàirt air an dealbhadh airson a bhith làn ath-chleachdadh, rud deatamach ann a bhith a’ dèanamh coloinidheachd Mars comasach gu h-eaconamach, a rèir Musk.

Chan e seo a’ chiad uair a tha SpaceX air am prototype sònraichte Starship seo a chruachadh. Chrìochnaich an sgioba gnìomhachd coltach ris dìreach air a’ mhìos a chaidh. Mar a bhios a’ chompanaidh a’ gluasad air adhart le ullachadh airson an itealan deuchainn a tha ri thighinn, tha iad a’ leantainn orra ag obair gu dlùth leis an FAA gus dèanamh cinnteach gum bi iad air an cur air bhog gu soirbheachail.

stòran:

- Rianachd Itealaich Feadarail (FAA)

— SpaceX