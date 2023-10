Rocaid SpaceX Falcon 9 gus 21 saideal Starlink a chuir air bhog

Thathas an dùil gun cuir rocaid SpaceX Falcon 9 air bhog 21 saideal eadar-lìn Starlink gu orbit bho Ionad Feachd Fànais Vandenberg ann an California. Tha an cur air bhog gu bhith tràth sa mhadainn an-diugh, leis an rocaid a’ togail dheth aig 3:47m EDT. Ach, mura obraich an ùine a-mach, tha trì cothroman cùl-taic rim faighinn.

Thèid an fhoillseachadh a chraoladh air an lìon air X, air an robh Twitter roimhe, le craoladh a’ tòiseachadh timcheall air còig mionaidean mus tèid a thogail. Ma thèid a h-uile càil mar a bha dùil, tillidh a’ chiad ìre de Falcon 9 chun Talamh gu sàbhailte, a’ tighinn air tìr air an t-soitheach drone “Gu dearbh tha gaol agam ort” timcheall air 8.5 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Tha a’ chiad ìre den rocaid shònraichte seo mu thràth air 16 tursan-adhair a chrìochnachadh, dìreach aon diùid de chlàr ath-chleachdadh SpaceX.

Thèid na saidealan 21 Starlink a chuir a-steach bho àrd-ùrlar an Falcon 9 mu 62.5 mionaidean às deidh an cur air bhog. Tha an fhoillseachadh seo a’ comharrachadh an 75mh misean orbital airson SpaceX ann an 2023, leis gu bheil a’ chompanaidh ag amas air 100 itealan a choileanadh ro dheireadh na bliadhna agus 144 ann an 2024.

Tha prìomh fhòcas SpaceX am-bliadhna air a bhith a’ togail a-mach an Starlink megaconstellation, a tha ag amas air craoladh eadar-lìn cruinneil a thoirt seachad. An-dràsta, tha faisg air 4,900 saideal obrachaidh ann an Starlink, agus cumaidh an àireamh seo a’ fàs san àm ri teachd.

