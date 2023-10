Cuiridh rocaid SpaceX Falcon 9 air bhog 21 saideal Starlink gu Orbit

Tha SpaceX ag ullachadh airson rocaid eile a chuir air bhog, an turas seo gus 21 saideal eadar-lìn Starlink a chuir a-steach gu orbit. Thathas an dùil gun tòisich rocaid Falcon 9 bho Ionad Feachd Fànais Vandenberg ann an California Disathairne aig 3: 47m EDT. Ma tha dàil sam bith ann, tha cothroman cùl-taic rim faighinn eadar 4: 23m EDT agus 6: 00m EDT.

Thèid an fhoillseachadh a chraoladh air cunntas SpaceX air X (air an robh Twitter roimhe) a’ tòiseachadh timcheall air còig mionaidean mus tèid a thogail. Ma thèid a h-uile càil a rèir a ’phlana, tillidh a’ chiad ìre aig an Falcon 9 chun Talamh agus thig e air tìr air an t-soitheach drone “Gu dearbh tha gaol agam ort” timcheall air 8.5 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Bidh seo a’ comharrachadh an 16mh turas-adhair airson a’ chiad ìre den rocaid shònraichte seo, dìreach aon itealan nas giorra na clàr ath-chleachdadh na companaidh.

Às deidh timcheall air 62.5 mionaidean, thèid na 21 saideal Starlink a chuir a-steach bho àrd-ùrlar an Falcon 9. Is e an fhoillseachadh seo an 75mh misean orbital aig SpaceX ann an 2023, fhad ‘s a tha a’ chompanaidh a ’feuchainn ris an amas aca de 100 itealan a choileanadh ro dheireadh na bliadhna, agus 144 tursan-adhair ann an 2024.

Tha pròiseact Starlink aig SpaceX air a bhith na phrìomh amas am-bliadhna, le timcheall air 60% de na tursan-adhair aca gu sònraichte airson leudachadh air megaconstellation an eadar-lìn. An-dràsta, tha faisg air 4,900 saideal obrachaidh ann an Starlink, agus cumaidh an àireamh seo a’ dol am meud anns na bliadhnaichean ri teachd.

Stòr: Tuairisgeul Misean SpaceX