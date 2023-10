Rocaid Falcon Heavy Heavy SpaceX air ullachadh airson cur air bhog misean Psyche

Ràinig rocaid Falcon Heavy SpaceX gu Launch Complex 39A aig Ionad Fànais Ceanadach NASA, mar ullachadh airson a mhisean a tha ri thighinn gus bàta-fànais NASA Psyche a chuir chun asteroid meatailt ris an canar Psyche cuideachd. Ach, dh’ fhaodadh an aimsir a bhith na dhùbhlan don fhoillseachadh a tha san amharc.

Bidh an Falcon Heavy a’ gluasad bàta-fànais Psyche a dh’ ionnsaigh an asteroid a tha suidhichte sa phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Cho luath ‘s a ruigeas e a cheann-uidhe ann an 2029, nì an soitheach-fànais sgrùdadh air an asteroid meitabileach faisg air làimh airson co-dhiù 26 mìosan. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh Psyche a bhith aig cridhe fosgailte seann phrotoplanet, agus dh’ fhaodadh beachdan an rùin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cruthachadh planaidean agus ìrean tràtha siostam na grèine.

Tha an rocaid Falcon Heavy air a dhèanamh suas de thrì ìrean den rocaid Falcon 9 aig SpaceX, le cridhe sa mheadhan le àrd-ùrlar agus an luchd pàighidh. An-dràsta an dàrna rocaid as cumhachdaiche a tha ag obair, às deidh Siostam Cur air bhog Space NASA, rinn an Falcon Heavy a ’chiad itealan deuchainn aca sa Ghearran 2018, a’ cur air bhog Tesla Roadster aig Elon Musk gu soirbheachail ann an orbit.

Fhad ‘s a thathar an dùil misean Psyche a chuir air bhog air 12 Dàmhair, 2023, tha oifigearan NASA air mothachadh gu bheil ro-aithris na sìde a’ ro-innse dìreach cothrom 20% de shuidheachaidhean iomchaidh airson a chuir air bhog air an latha sin. Tha cothroman cur air bhog cùl-taic rim faighinn gu 25 Dàmhair, a’ ceadachadh sùbailteachd san loidhne-tìm cur air bhog.

Gu h-iomlan, tha an ath mhisean aig an Falcon Heavy gu Psyche a’ toirt cothrom inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh agus tuigse fhaighinn air dìomhaireachdan toiseach siostam na grèine againn.

stòran:

- NASA / Aubrey Gemignani