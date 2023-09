Rocaid SpaceX Falcon 9 ri chuir air bhog airson an 17mh uair as àirde

Thathas an dùil gun cruthaich rocaid SpaceX Falcon 9 eachdraidh le bhith ga chuir air bhog airson an 17mh turas a-nochd. Bidh an rocaid a’ giùlan 22 de shaidealan eadar-lìn SpaceX Starlink. Thathas an dùil gun tachair an cur air bhog bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida aig 10: 47f EDT. Faodaidh luchd-amhairc an tachartas fhaicinn beò tro chunntas SpaceX air X.

Ma thèid a h-uile càil a rèir a ’phlana, tillidh a’ chiad ìre den Falcon 9 chun Talamh às deidh 8.5 mionaidean agus thig e air tìr air bàta drone SpaceX a tha suidhichte aig muir. Bidh seo a’ comharrachadh an 17mh togail soirbheachail agus tighinn air tìr airson an àrdachadh sònraichte Falcon 9 seo, a’ suidheachadh clach-mhìle ùr airson ath-chleachdadh rocaidean. An-dràsta, chan eil ach dà àrdachadh Falcon 9 air 16 tursan-adhair a choileanadh.

Thèid na saidealan 22 Starlink air bòrd an rocaid a chuir a-steach do orbit ìosal na Talmhainn timcheall air 62.5 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Bidh an fhoillseachadh seo cuideachd a’ cur ri clàr eile airson SpaceX, leis gur e seo an 65mh misean orbital aca den bhliadhna, a’ dol thairis air a’ chlàr roimhe aca de 61 seata ann an 2022.

Tha SpaceX gu sònraichte air fòcas a chuir air leudachadh air megaconstellation Starlink am-bliadhna, anns a bheil còrr air 4,700 saideal obrachaidh an-dràsta. Ach, tha a’ chompanaidh an dùil cumail orra a’ fàs na h-àireimh seo leis gu bheil cead aca 12,000 saideal Starlink a chuir air bhog agus tha iad air tagradh a dhèanamh airson cead airson 30,000 a bharrachd.

Le gach cur air bhog agus tighinn air tìr soirbheachail, tha SpaceX a’ nochdadh cho cudromach agus a tha comas ath-chleachdadh rocaidean. Mar a bhios iad a’ putadh crìochan teicneòlas fànais, tha àm ri teachd sgrùdadh fànais a’ coimhead nas gile na bha e a-riamh.

