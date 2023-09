Bidh rocaid Falcon 9 a’ cur air bhog 21 Starlink Satellites bho Vandenberg Space Force Base

Chaidh rocaid Falcon 9 a chuir air bhog gu soirbheachail bho Vandenberg Space Force Base oidhche Luain, a’ comharrachadh an treas togail san t-Sultain. Bha an rocaid, a bhuineadh do SpaceX, a’ giùlan 21 saideal Starlink mar phàirt de mhisean a’ chompanaidh gus seirbheis eadar-lìn cruinneil a thoirt seachad. Tha SpaceX ag amas air ruigsinneachd eadar-lìn a leasachadh ann an sgìrean far a bheil e air a bhith neo-earbsach no far nach eil e ri fhaighinn.

Bha dùil gun tachradh na saidealan timcheall air uair a thìde às deidh an togail. Thàinig an àrdachadh ìre den rocaid, a bha air itealaich 11 tursan mar-thà, gu soirbheachail air bàta drone a bha suidhichte sa Chuan Sèimh.

Dìreach ron fhoillseachadh, dh’ainmich Telesat, companaidh à Canada, aonta ioma-chuir air bhog le SpaceX airson miseanan bho Vandenberg agus Florida. Tha Telesat air 14 cur air bhog a cheannach air rocaid Falcon 9, gach fear a’ giùlan suas ri 18 saideal Telesat Lightspeed gu orbit ìosal na Talmhainn gach cur air bhog. Thathas an dùil gun tòisich iomairt cur air bhog Telesat ann an 2026, le seirbheis cruinneil san amharc airson 2027.

Bheir lìonra Telesat Lightspeed seachad ceanglaichean dàta aig astar luath, ceanglaichean fìor thèarainte, agus ceangal bann-leathann ìosal-latency air feadh an t-saoghail. An mìos mu dheireadh, chuir Telesat ainm ri cùmhnant le MDA Ltd. gus a bhith na phrìomh chùmhnantaiche saideal.

Chuir Ceann-suidhe agus Ceannard Telesat, Dan Goldberg, an cèill misneachd ann an earbsachd SpaceX agus deireadh àrd cur air bhog, ag ràdh gum bi iad nan deagh chom-pàirtiche ann a bhith a’ cur Telesat Lightspeed air bhog. Chuir Ceann-suidhe agus Prìomh Oifigear Gnìomh SpaceX, Gwynne Shotwell, an cèill pròis ann a bhith a’ cur air bhog reul-bhad Telesat agus leudachadh air comasan ceangail do luchd-ceannach air feadh na cruinne.

Chan e a-mhàin gu bheil cur air bhog na rocaid na bhuannachd do SpaceX ach tha e cuideachd a’ toirt chothroman cosnaidh do luchd-obrach agus a’ toirt buill a’ chriutha chun Chosta Mheadhanach, a’ toirt spionnadh don eaconamaidh ionadail.

A bharrachd air an fhoillseachadh seo o chionn ghoirid, chuir Vandenberg rocaid Falcon 9 air bhog roimhe seo a ’giùlan saidealan armachd gu orbit airson Buidheann Leasachaidh Fànais Feachd Fànais na SA na bu thràithe sa mhìos.

