Tha SpaceX ag ainmeachadh gun tèid Falcon 9 Rocket a chuir air bhog tràth sa mhadainn

Tha SpaceX air foillseachadh a chuir air bhog a tha ri thighinn bho Vandenberg Space Force Base. Tha a' chompanaidh ag amas air 12:47m air 21 Dàmhair airson rocaid Falcon 9 a chur air bhog bho SLC-4E. Is e adhbhar an fhoillseachadh seo saidealan 21 Starlink a chuir gu orbit ìosal air an Talamh.

Mura h-urrainn don fhoillseachadh a dhol air adhart mar a bha dùil, tha SpaceX air trì cothroman cùl-taic a chomharrachadh eadar 1: 23m agus 3m airson ath-chlàradh. A bharrachd air an sin, tha sia cothroman cùl-taic a bharrachd rim faighinn a’ tòiseachadh aig 11:26f Disathairne gu 2:50m Didòmhnaich.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh, bidh cothrom air craoladh-lìn beò bho SpaceX timcheall air còig mionaidean ron fhoillseachadh. Bheir seo ùrachaidhean fìor-ùine dha luchd-amhairc agus leigidh e leotha am misean fhaicinn mar a bhios e a’ leudachadh.

Is fhiach a bhith mothachail gun deach an àrdachadh a bheir taic don mhisean seo a chleachdadh 15 tursan ann an cur air bhog roimhe. Às deidh dealachadh àrd-ùrlar, tha dùil gum bi a’ chiad ìre den rocaid a’ tighinn air tìr air an Of Course I Still Love You Droneship anns a’ Chuan Sèimh. Tha an ath-chleachdadh seo na chlach-mhìle chudromach ann an oidhirpean SpaceX gus cosgais sgrùdadh fànais a lughdachadh agus a dhèanamh nas seasmhaiche.

A thaobh buaidh ionadail, chan eilear an dùil gun cluinnear bòcan sonic sam bith aig an fhoillseachadh seo. Is e deagh naidheachd a tha seo dha luchd-còmhnaidh faisg air làimh, oir faodaidh bòtannan sonic a bhith troimh-a-chèile agus eagallach.

Gu h-iomlan, tha an fhoillseachadh tràth sa mhadainn seo le SpaceX a’ riochdachadh ceum eile air adhart ann am misean leantainneach na companaidh gus an lìonra eadar-lìn saideal cruinneil aca a leasachadh agus a leudachadh.

Mìneachaidhean:

- Rocaid Falcon 9: Carbad cur air bhog orbital dà-ìre air a leasachadh le SpaceX. Tha e air a dhealbhadh airson còmhdhail earbsach agus sàbhailte de shaidealan agus luchdan pàighidh don fhànais.

- Saidealan Starlink: Constellation de shaidealan beaga air an cleachdadh le SpaceX leis an amas craoladh bann-leathann cruinne a thoirt seachad.

- Gu dearbh tha gaol agam ort fhathast droneship: bàta drone fèin-riaghailteach air a chleachdadh le SpaceX airson a dhol air tìr agus faighinn air ais luchd-togail rocaid aig muir.

Stòr: SpaceX (chan eil URL air a thoirt seachad)