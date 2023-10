Bidh SpaceX a’ cur air bhog rocaid Falcon 9 le Starlink Satellites

Shoirbhich le SpaceX rocaid Falcon 9 bho Launch Complex 40 aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral. Chomharraich am foillseachadh seo an 55mh foillseachadh a’ chompanaidh am-bliadhna. Bha uallach pàighidh de 22 saideal eadar-lìn Starlink air an rocaid. Chaidh a’ chiad àrdachadh ìre den Falcon 9 a chuir air tìr air bàta drone sa mhuir timcheall air 8½ mionaid às deidh an togail.

Bha an 45mh Sguadron Aimsir aig Feachd an Fànais a’ ro-innse gum biodh cothrom 80% ann de shìde fàbharach airson cur air bhog, leis a’ phrìomh dhragh a dh’ fhaodadh còmhdach tiugh de sgòthan a bhith ann air sgàth aghaidh fhuar. Ach, cha robh dùil ri bòcan sonic ionadail leis a’ mhisean seo. Chaidh an ùine cur air bhog a shuidheachadh airson 9: 06f EDT le cothroman cur air bhog cùl-taic rim faighinn gu 12: 29m EDT.

Chan eil SpaceX air ceann-latha ainmeachadh fhathast airson an ath mhisean Starlink bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral. Ach, tha iad ag ullachadh airson an t-soitheach-fànais Psyche aig NASA a chuir air bhog air bòrd rocaid trì-cridhe Falcon Heavy bho Kennedy Space Center. Tòisichidh an soitheach-fànais Psyche air turas faisg air sia bliadhna gus sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid meatailteach Psyche, a bhios a’ cuairteachadh na grèine taobh a-staigh a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter.

Tha SpaceX a’ leantainn air adhart a’ putadh crìochan sgrùdadh fànais agus teicneòlas saideal. Le gach cur air bhog soirbheachail, leudaichidh iad an reul-bhad eadar-lìn Starlink aca agus bheir iad sinn nas fhaisge air àm ri teachd de cheangal cruinneil. Cum sùil air airson cuirmean agus lorgan nas inntinniche bho SpaceX.

Mìneachaidhean:

- Falcon 9: Rocaid ath-chleachdadh dà-ìre air a leasachadh le SpaceX airson luchdan pàighidh a ghiùlan chun fhànais.

- Starlink: Constellation eadar-lìn saideal ga thogail le SpaceX gus craoladh eadar-lìn cruinneil a thoirt seachad.

- Launch Complex 40: Làrach cur air bhog suidhichte aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida.

- Soitheach drone: Soitheach mara fèin-riaghailteach a bhios SpaceX a’ cleachdadh gus innealan àrdachadh rocaid a thoirt air tìr aig muir.

stòran:

- SpaceX: https://www.spacex.com/

- Space Force: https://www.spaceforce.mil/

- Florida an-diugh: https://www.floridatoday.com/launchschedule