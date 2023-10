Cur air bhog SpaceX an-diugh a rèir clàr Space Coast airson na bliadhna

Bhiodh cur air bhog SpaceX a tha san amharc bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral Dimàirt a’ ceangal a’ chlàir a bh’ aig an Space Coast roimhe airson cur air bhog ann am bliadhna, le 57 cur air bhog gu h-iomlan. Bidh an fhoillseachadh, a tha clàraichte airson 5:20f, a’ giùlan 22 saideal eadar-lìn Starlink aig SpaceX.

Am-bliadhna, tha SpaceX air a bhith na phrìomh sholaraiche cur air bhog air Costa Fànais Florida, le 53 miseanan bho Ionad Fànais Canaveral no Ceanadach. An coimeas ri sin, tha United Launch Alliance (ULA) air itealaich trì tursan, agus tha Relativity Space air itealaich aon uair. Tha a’ mhòr-chuid de chuirmean SpaceX air a bhith airson an reul-bhad Starlink a tha a’ sìor fhàs, leis an fhoillseachadh seo a’ comharrachadh an 31mh misean Starlink bhon Space Coast.

A bharrachd air na miseanan Starlink, tha SpaceX cuideachd air na trì miseanan criutha stèidhichte sna SA a chuir air bhog am-bliadhna, nam measg Crew-6, Axiom 2, agus Crew-7, uile bho Kennedy Space Center. Gu sònraichte, tha KSC cuideachd air ceithir cuirmean Falcon Heavy a chuir air dòigh, a ’toirt a-steach an fhoillseachadh Psyche o chionn ghoirid, a chomharraich a’ chiad uair a chleachd NASA an rocaid chumhachdach seo.

Tha astar cur air bhog air a dhol suas, le dìreach beàrn ochd uairean a thìde agus 42 mionaidean eadar cur air bhog Psyche madainn Dihaoine agus cur air bhog Starlink an aon fheasgar. Is e seo an ùine as giorra eadar cuirmean air bhog bho mhiseanan prògram Gemini ann an 1966.

Tha SpaceX air grunn chlàran tionndaidh a shuidheachadh airson cuirmean air bhog bho Space Launch Complex 40, a’ toirt a-steach dà mhisean a chuir air bhog bhon phloc taobh a-staigh ceithir latha. Le grunn tursan-adhair Starlink eile san amharc, a bharrachd air miseanan san àm ri teachd leithid ath-sholarachadh CRS-29 agus misean Seirbheisean Pàighidh Lòn Malairteach (CLPS), tha e comasach gum faic an Raon an Ear còrr air 70 cur air bhog am-bliadhna.

Tha comas aig solaraichean cur air bhog eile, leithid ULA agus Relativity Space, a chuir air bhog ro dheireadh na bliadhna. Dh’ fhaodadh an rocaid Vulcan Centaur ùr aig ULA, a chaidh a sglèatadh an toiseach airson togail sa Chèitean, itealaich san Dùbhlachd. Aig an aon àm, tha Blue Origin, le Jeff Bezos, an dòchas an rocaid togail trom New Glenn aca fhoillseachadh ro dheireadh 2024.

A’ gluasad air adhart, tha dùil gum faic an Space Coast tricead àrd de chuir air bhog, le SpaceX agus ULA ag amas air an deireadh tòiseachaidh aca a mheudachadh, agus barrachd chompanaidhean a’ tighinn a-steach don mhargaidh.

