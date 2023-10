Cuir air bhog SpaceX Clàr Matches airson Space Coast ann an 2023

Cheangail cur air bhog SpaceX bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral oidhche Mhàirt an clàr airson a’ mhòr-chuid de chuir air bhog ann am bliadhna air an Space Coast. B’ e an fhoillseachadh, anns an robh 22 saideal eadar-lìn Starlink, an 57mh foillseachadh den bhliadhna, a rèir an àireamh iomlan a chaidh fhaicinn ann an 2022.

Tha a’ mhòr-chuid de chuirmean SpaceX am-bliadhna air a bhith airson an reul-bhad Starlink aige, leis an 31mh misean Starlink bhon Space Coast. Ach, tha SpaceX cuideachd air na trì miseanan criutha stèidhichte sna SA a sgèith ann an 2023, nam measg Crew-6, Axiom 2, agus Crew-7, uile bho Kennedy Space Center.

Tha astar cur air bhog air a bhith a’ dol am meud, le dìreach beàrn ochd uairean a thìde agus 42 mionaidean eadar an fhoillseachadh mu dheireadh, a ghabh àite madainn Dihaoine, agus cur air bhog Starlink oidhche Haoine. Is e seo an ùine as giorra eadar cuirmean air bhog bho cheithir miseanan prògram Gemini ann an 1966.

Tha SpaceX air grunn chlàran tionndaidh a shuidheachadh airson cuirmean air bhog bho Space Launch Complex 40, a’ toirt a-steach dà chuir air bhog taobh a-staigh ceithir latha. Tha barrachd thursan Starlink air an dealbhadh aig a’ chompanaidh, a bharrachd air misean ath-sholarachaidh agus a ’chiad fhoillseachadh soirbheachail de mhiseanan Seirbheisean Luchd-pàighidh Lòn Malairteach NASA san t-Samhain.

Dh’ fhaodadh an Raon an Ear, a tha a’ toirt a-steach Cape Canaveral, còrr air 70 cur air bhog fhaicinn ro dheireadh na bliadhna ma chumas an astar a th’ ann an-dràsta. Tha companaidhean eile, leithid Relativity Space agus United Launch Alliance, cuideachd air cur air bhog a phlanadh, le ULA ag amas air a’ chiad turas-adhair Vulcan Centaur aca ro dheireadh na bliadhna.

Gu h-iomlan, tha dùil gum faic an Space Coast barrachd chuir air bhog anns na bliadhnachan ri teachd agus barrachd chompanaidhean a’ toirt na rocaidean aca gu na padaichean cur air bhog. Chan eil e coltach gum bi astar SpaceX a’ fàs nas slaodaiche, fhad ‘s a tha ULA an dùil tursan-adhair Vulcan Centaur àrdachadh gu co-dhiù dà uair sa mhìos.

stòran:

