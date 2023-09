SpaceX a’ coileanadh 50mh cur air bhog na bliadhna

Tha SpaceX air clach-mhìle ùr a ruighinn le bhith a’ crìochnachadh an 50mh cur air bhog den bhliadhna gu soirbheachail, a’ soilleireachadh an Space Coast le dìreadh lasrach na rocaid Falcon 9. Chomharraich am misean seo cuideachd an 17mh turas-adhair den àrdachadh, a’ suidheachadh clàr ùr don chompanaidh. Chaidh an rocaid Falcon 9 a chuir air bhog bho Ionad Cur air bhog Space 40 aig Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral, a’ giùlan 22 saideal Starlink aig SpaceX.

Tha eachdraidh itealaich drùidhteach aig an àrdachadh a chaidh a chleachdadh airson a’ mhisean seo, a chaidh a chuir air bhog roimhe seo air grunn mhiseanan a ’toirt a-steach GPS III-3, Turksat 5A, agus grunn mhiseanan Starlink. Thàinig e gu tìr gu soirbheachail air an droneship A Short Fall of Gravitas sa Chuan Atlantaig. Tha SpaceX air a bhith na phrìomh fheachd air cùl a’ mhòr-chuid de chuir air bhog bhon Space Coast am-bliadhna, le United Launch Alliance agus Relativity Space a’ toirt cunntas air dìreach beagan de na chaidh a chuir air bhog.

A bharrachd air na 37 cuirmean air bhog bho Cape Canaveral, tha SpaceX cuideachd air 10 a chuir air bhog bho Kennedy Space Center, a’ toirt a-steach na trì tursan-fànais daonna bho na SA am-bliadhna. Tha planaichean aig a’ chompanaidh airson grunn mhiseanan eile Falcon 9 agus co-dhiù aon fhoillseachadh Falcon Heavy an ath mhìos. Ma thèid a h-uile càil mar a chaidh a chlàradh, tha an Space Coast air an t-slighe gu bhith a’ dol thairis air a ’chlàr roimhe de 57 cur air bhog ann am bliadhna, stèidhichte ann an 2022.

Bho chaidh a’ chiad fhoillseachadh soirbheachail aig SpaceX ann an 2008, tha a’ chompanaidh air a bhith mar an solaraiche cur air bhog as torraiche sa ghnìomhachas. Bheir an fhoillseachadh soirbheachail as ùire seo an àireamh iomlan de chuirmean soirbheachail SpaceX gu 265 thairis air na rocaidean Falcon 1, Falcon 9, agus Falcon Heavy aige. Gu sònraichte, tha a’ chompanaidh cuideachd air 227 tighinn air tìr gu soirbheachail agus 199 ath-chleachdadh de luchd-togail rocaid. An coimeas ri sin, tha United Launch Alliance air 157 a chuir air bhog bho chaidh a stèidheachadh ann an 2006.

Fhad ‘s a tha SpaceX air thoiseach ann am tricead cur air bhog, is e Rocket Lab an ath sholaraiche cur air bhog as trainge, ged le rocaidean nas lugha. A dh’ aindeoin stad a chuir air le oidhirp air bhog na bu thràithe san t-seachdain a dh’ adhbhraich call pàighidh, bha Rocket Lab air a bhith an dùil crìoch a chuir air 15 cur air bhog am-bliadhna. Tha a' chompanaidh an-dràsta a' rannsachadh adhbhar na cùise agus ag obair còmhla ri Rianachd Itealaich Feadarail.

Gu h-iomlan, tha an fhoillseachadh SpaceX o chionn ghoirid na theisteanas air soirbheachas leantainneach a’ chompanaidh agus an dealas airson a bhith ag adhartachadh sgrùdadh fànais. Le barrachd chuir air bhog clàraichte airson a’ chòrr den bhliadhna, tha SpaceX a’ leantainn air adhart a’ putadh chrìochan agus ag ath-mhìneachadh na tha comasach ann an raon teicneòlas fànais.

