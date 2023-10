Bidh SpaceX a’ dèanamh deuchainn einnsean starship airson losgadh deorbit

Tha SpaceX a’ leantainn air adhart a’ dèanamh adhartas leis an t-soitheach-fànais Starship aige agus e a’ losgadh aon de na h-einnseanan Raptor air a’ prototype Ship 26 Starship aige. Chaidh an deuchainn, ris an canar teine ​​​​statach aon einnsean, a dhèanamh gus sealltainn toiseach tòiseachaidh coltach ri itealan airson losgadh deorbit Starship. Chaidh a’ bhidio den allt a cho-roinn le SpaceX air X (air an robh Twitter roimhe).

Is e an Starship an siostam còmhdhail domhainn-fànais àrd-amasach aig SpaceX, air a dhèanamh suas de àrdachadh ìre Super Heavy den chiad ìre agus an soitheach-fànais àrd-ìre ris an canar Starship. Le cumhachd an einnsean SpaceX's Raptor, le 33 einnseanan airson Super Heavy agus sia airson Starship, tha an dà eileamaid air an dealbhadh airson a bhith làn ath-chleachdadh. Tha am pròiseas ath-chleachdadh a’ toirt a-steach losgadh deorbit agus losgadh einnseanan eile gus carbadan Starship a thilleadh air ais chun Talamh gu sàbhailte às deidh an togail.

Ged nach eil Starship fhathast air tighinn air tìr gu sàbhailte às deidh miseanan fànais, tha e fhathast ga leasachadh. Chan eil ach aon inneal togail làn càr air a bhith aig a’ charbad fon chrios aige, a bha na itealan deuchainn sa Ghiblean am-bliadhna. Thàinig an turas-adhair seo gu crìch le spreadhadh fo smachd air sgàth grunn dhuilgheadasan a thachair goirid às deidh a chuir air bhog.

Tha SpaceX a-nis ag ullachadh airson an dàrna turas-adhair deuchainn Starship a-riamh, a bheir a-steach Super Heavy ris an canar Booster 9 agus àrd-ùrlar Ship 25. Tha an dà charbad air a dhol tro dheuchainnean teine ​​​​statach agus tha iad deiseil gu teicnigeach airson itealaich. Ach, mus tèid an cur air bhog, feumaidh SpaceX cead cur air bhog fhaighinn bho Rianachd Itealaich Feadarail na SA gus faighinn thairis air cnapan-starra riaghlaidh.

Gu h-iomlan, tha an deuchainn einnsean o chionn ghoirid aig SpaceX airson prototype Starship a’ comharrachadh adhartas mòr ann an leasachadh bàta-fànais an ath ghinealach. Le fòcas air ath-chleachdadh, tha comas mòr aig an Starship airson siubhal domhainn-fànais atharrachadh.

Mìneachaidhean:

- Losgadh deorbit: Gluasad a chleachdar gus slighe bàta-fànais a dhèanamh nas slaodaiche agus atharrachadh gus a dhol a-steach do àile na Talmhainn a-rithist.

- Einnsean raptor: Einnsean rocaid liùlach air a leasachadh le SpaceX, a tha ainmeil airson a choileanadh àrd agus a chomas a bhith ag obair san fhànais agus air buidhnean celestial eile.

stòran:

