Bidh SpaceX gu soirbheachail a’ giùlan teine ​​​​deuchainn statach airson rocaid trom Falcon

Tha SpaceX air clach-mhìle chudromach a choileanadh na mhisean gus taic a thoirt don mhisean Psyche a tha ri thighinn aig NASA. Tha a’ chompanaidh aerospace air crìoch a chuir air an teine ​​​​deuchainn statach den rocaid Falcon Heavy aca, a thathar an dùil a chuir air bhog bho Ionad Fànais Ceanadach.

Tha an teine ​​​​deuchainn statach na cheum deatamach sa phròiseas ullachaidh cur air bhog. Tha e a’ ciallachadh a bhith a’ losgadh einnseanan an rocaid fhad ‘s a tha e fhathast ceangailte gu tèarainte ris a’ phloc cur air bhog. Leigidh an deuchainn seo le innleadairean measadh a dhèanamh air coileanadh einnseanan an rocaid agus dèanamh cinnteach gu bheil iad ag obair aig làn chomas.

Tha an rocaid Falcon Heavy na charbad cur air bhog cumhachdach a chaidh a leasachadh le SpaceX. Tha e air a dhèanamh suas de thrì boosters, gach fear uidheamaichte le naoi Merlin einnseanan, a 'dèanamh iomlan de 27 einnseanan. Le cuideam iomlan de chòrr air 5 millean not, is e an Falcon Heavy an-dràsta an rocaid gnìomh as cumhachdaiche san t-saoghal.

Tha an ath mhisean, ris an canar misean Psyche, na chom-pàirteachas eadar NASA agus SpaceX. Is e a phrìomh amas sgrùdadh a dhèanamh air asteroid meitabileach sònraichte leis an t-ainm Psyche, a thathas a’ creidsinn a tha mar chridhe fosgailte protoplanet a bha ann aig àm cruthachadh tràth siostam na grèine.

Le bhith a’ sgrùdadh Psyche faisg air làimh, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air co-dhèanamh agus structar coran planaidean talmhaidh, an Talamh nam measg. Dh’ fhaodadh am fiosrachadh seo sanasan riatanach a thoirt seachad mu chruthachadh agus mean-fhàs ar planaid fhèin.

Bheir crìoch soirbheachail air an teine ​​​​deuchainn statach SpaceX aon cheum nas fhaisge air rocaid Falcon Heavy a tha a’ giùlan misean Psyche. Nuair a thèid a chuir air bhog, tòisichidh an soitheach-fànais air turas timcheall air trì bliadhna gu leth gus a cheann-uidhe a ruighinn, le dùil gun ruig e an asteroid Psyche ann an 2026.

