SpaceX a’ cur air bhog 67mh rocaid na bliadhna, a’ suidheachadh clàr ath-chleachdadh ùr

Tha SpaceX a’ leantainn air adhart a’ briseadh chlàran agus e a’ cur air bhog an 67mh rocaid aca den bhliadhna oidhche Mhàirt. Bha an fhoillseachadh cudromach airson dà adhbhar: chomharraich e an 17mh ath-chleachdadh de chiad ìre Falcon 9 agus sheall e comas SpaceX gus crìochan ath-chleachdadh àrdachadh a phutadh. Bha an àrdachadh seo, leis an àireamh sreathach 1058, air itealaich roimhe air miseanan 11 Starlink agus grunn mhiseanan eile.

Tha innleadairean SpaceX air measaidhean a dhèanamh air caitheamh is deòir àrdachadh, agus tha iad den bheachd gun urrainn dha rocaidean co-dhiù 20 itealan a choileanadh. A dh ’aindeoin an àireamh àrd de ath-chleachdadh, tha SpaceX a’ cumail ìre soirbheachais 100 sa cheud thairis air na 9 cur air bhog mu dheireadh de rocaid Falcon 228. Tha cuid de sgrùdaidhean bunaiteach agus ath-chuiridhean phàirtean fhathast gan dèanamh, agus bidh a’ chompanaidh a ’cleachdadh boosters le barrachd eòlais airson na saidealan Starlink aca fhèin.

B’ e aon taobh inntinneach den fhoillseachadh an dòigh craolaidh as ìsle aig SpaceX. Airson cuirmean Starlink, chan eil a’ chompanaidh a-nis a’ toirt seachad ach biadh bhidio le glè bheag de chlaistinn bhon ionad smachd cur air bhog, a’ tòiseachadh còig mionaidean mus tèid a thogail. Tha an dòigh-obrach seo a rèir an amas aig SpaceX a bhith a’ cur air bhog àbhaisteach agus a’ toirt an “draoidheachd” a-mach à togail. Cha robh Elon Musk, a stèidhich SpaceX, a-riamh dèidheil air craolaidhean lìn cur air bhog ach tha e a’ tuigsinn luach a bhith a’ taisbeanadh obair a’ chompanaidh dha luchd-ceannach bhon taobh a-muigh.

Ach, is e aon cho-dhùnadh teagmhach an roghainn aig Musk na craolaidhean lìn a chraoladh a-mhàin air X, an lìonra sòisealta a fhuair e, an àite YouTube. Tha seo air leantainn gu fuasgladh bhidio de chàileachd nas ìsle agus cùisean eile a bheir buaidh air eòlas luchd-amhairc air-loidhne. Mar thoradh air an sin, bha coltas gu robh luchd-èisteachd nas motha aig sruthan cur air bhog eile le àrd-ùrlaran eile airson cur air bhog Starlink.

A dh'aindeoin seo, tha SpaceX fhathast aig fìor thoiseach cur air bhog rocaidean, a 'suidheachadh chlàran ùra agus a' putadh crìochan ath-chleachdadh àrdachadh.

