Turas 70 speuradairean a’ dèanamh Rannsachadh agus Robotics air Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Bha latha dleastanais aotrom aig ceithir speuradairean Expedition 70 air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air Dimàirt, Dàmhair 17. Chuir iad fòcas air rannsachadh bith-eòlas agus innealan-fuadain tron ​​​​fheasgar. Lean na cosmonauts ag ullachadh airson slighe-fànais a bha ri thighinn agus rinn iad an gnìomhan rannsachaidh fhèin.

Bha speuradairean NASA Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli ag obair còmhla air rannsachadh cridhe airson an sgrùdadh CIPHER, a tha ag amas air tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a bhios aig miseanan fànais fad-ùine air suidheachaidhean inntinneil is eòlas-inntinn speuradairean. Bhiodh iad cuideachd a’ luchdachadh bathar agus a’ faighinn cuidhteas sgudal am broinn bàta ath-sholarachaidh Cygnus.

Rinn an Comanndair Andreas Mogensen bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) an deuchainn Earthshine, a’ cleachdadh camara didseatach anns a’ chupola gus dealbh a thogail den Ghealach agus gus grian a ghlacadh bhon Talamh. Rinn an Einnseanair Itealaich Satoshi Furukawa deuchainn air camara robot spherical ann am modal obair-lann Kibo.

Chaidh dàil a chuir air an t-slighe-fànais a bha O'Hara agus Mogensen an dùil an toiseach chun Dùbhlachd. Anns an eadar-ama, tha dà cosmonauts à Roscosmos ag ullachadh airson slighe-fànais clàraichte airson 25 Dàmhair. Bidh iad a 'dèanamh gnìomhan cumail suas taobh a-muigh airson timcheall air sia uairean a thìde agus 45 mionaidean.

Tron Dimàirt, rinn cosmonauts Roscosmos deuchainn air na siostaman taic beatha agus na pàirtean conaltraidh aca. Rinn iad cuideachd rannsachadh air buaidh dìth cuideim air a’ chridhe agus rannsaich iad ro-innleachdan conaltraidh leasaichte am measg sgiobaidhean eadar-nàiseanta agus luchd-riaghlaidh misean.

Chuidich Konstantin Borisov, Einnseanair Itealaich Roscosmos, le sgrùdadh cridhe agus an dèidh sin rinn e deuchainn air gnìomhachd leis a’ ghàirdean robotach Eòrpach ceangailte ri modal saidheans Nauka.

