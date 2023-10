Sguabadh saideal: Dragh Àrainneachdail a tha a’ fàs san fhànais

Tha saidealan a tha air ruighinn deireadh am beatha obrachaidh nan dileab dha buidhnean fànais. Tha na dòighean a th’ ann an-dràsta airson faighinn cuidhteas na soithichean-fànais sin gam fàgail ann an orbit, gan toirt gu orbitan cladh air falbh bho shaidealan obrachaidh, no gan stiùireadh air ais chun Talamh airson a dhol air ais gu àile. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Purdue agus NOAA air sealltainn nach eil ath-inntrigeadh àile gun bhuilean.

Gu traidiseanta, thathas air a bhith a’ faicinn ath-inntrigeadh àile mar dhòigh earbsach airson faighinn cuidhteas saidealan ann an orbit ìosal na Talmhainn (LEO). Leis gu bheil LEO air a bhith a’ sìor fhàs làn de shaidealan anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha an dòigh faighinn cuidhteas seo air fàs nas mòr-chòrdte. Ach, tha an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences a’ nochdadh gu bheil reentry àile ag adhbhrachadh gu bheil roinn àrd àile na Talmhainn air a thruailleadh le fuigheall bhàtaichean-fànais.

Mhothaich an sgioba rannsachaidh gluasad ann an co-dhèanamh sgòthan ian a dh’ fhàg meteorites a’ tighinn a-steach don àile. Fhuair iad a-mach gur dòcha gur ann mar thoradh air an àireamh de bhàtaichean-fànais a bha a’ dol a-steach don àile a bha ag atharrachadh lorgan-meòir ceimigeach. Gus na co-dhùnaidhean aca a dhearbhadh, cheangail an luchd-rannsachaidh ionnstramaidean ri plèanaichean agus rinn iad tomhas dìreach den àile mu 12 mìle os cionn Alasga agus na SA mòr-thìreach.

Sheall toraidhean an sgrùdaidh cruinneachadh mòr de mheatailtean san àile, a’ toirt a-steach lithium, alùmanum, copar, luaidhe, magnesium, agus sodium, a lean gu dlùth le reentry saideal. A bharrachd air an sin, chunnaic an luchd-rannsachaidh cuideachd gu robh alùmanum ann an 10% de na gràinean aerosol a bha an urra ri dìon an t-sreath ozone.

Ged nach eil làn bhuaidh nan co-dhùnaidhean sin air an àrainneachd agus atharrachadh clìomaid fhathast soilleir, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil e a’ cur cuideam air a’ bhuaidh chudromach a tha aig itealan-fànais daonna air a’ phlanaid. Tha e deatamach gun tuig thu na buaidhean a thig bho àrdachadh ann an dùmhlachd meatailt san àile gus cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann an dà chuid don ìre ozone agus do bheatha air uachdar na Talmhainn a mheasadh. Bidh feum air tuilleadh sgrùdaidhean gus làn thuigse a thoirt air a’ bhuaidh a tha aig dòighean faighinn cuidhteas saideal air an àrainneachd agus faighinn a-mach am bu chòir ro-innleachdan eile a sgrùdadh gus truailleadh àile na Talmhainn a lasachadh.

- Mìneachadh: Tha Orbit Talamh Ìosal (LEO) na sgìre de dh’ fhànais taobh a-staigh timcheall air 2000 cilemeatair de uachdar na Talmhainn far a bheil a’ mhòr-chuid de shaidealan agus an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ fuireach.

- Mìneachadh: Is e ath-inntrigeadh àile am pròiseas leis am bi bàta-fànais no saideal a’ dol a-steach do àile na Talmhainn às deidh dha crìoch a chuir air a mhisean no ruighinn deireadh a beatha obrachaidh.