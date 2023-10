A’ sgrùdadh na tha an dàn do mhèinneadh fànais: Fuasgladh comas Goireasan Asteroid

Tha comas mòr aig mèinneadh fànais, toirt a-mach stòrasan luachmhor bho asteroids agus buidhnean celestial eile, airson àm ri teachd sgrùdadh daonna agus cleachdadh ghoireasan taobh a-muigh na Talmhainn. Mar a tha nàdar crìochnachaidh stòrasan na Talmhainn a’ sìor fhàs follaiseach, tha leasachadh teicneòlas fànais air cothroman ùra fhosgladh airson faighinn gu goireasan beairteach siostam na grèine.

Tha na dùilean airson margaidh mèinnearachd fànais na cruinne gealltanach, le dùil ri ìre fàis seasmhach eadar 2023 agus 2031. A rèir rannsachadh o chionn ghoirid, thathas an dùil gun ruig a’ mhargaidh millean dolar ro 2028, air a stiùireadh le prìomh nithean leithid an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson bathar taobh a-muigh na dùthcha. , stuthan togail, goireasan seasmhachd beatha daonna, connadh, stuthan clò-bhualaidh 3D, agus barrachd.

Tha a’ mhargaidh air a dhèanamh suas de ghrunn chluicheadairean, gach cuid buidhnean prìobhaideach agus poblach, a’ toirt a-steach ispace, SpaceX, Buidheann Fànais na h-Eòrpa, Moon Express, agus NASA. Tha na buidhnean sin gu gnìomhach a’ leasachadh nan teicneòlasan agus nan ro-innleachdan riatanach gus leigeil le goireasan asteroid a chleachdadh. Chan e a-mhàin gu bheil mèinnearachd fànais a’ tabhann roghainn eile an àite mèinnearachd talmhaidh ach tha e cuideachd a’ nochdadh cothroman inntinneach airson rannsachadh saidheansail, tuineachadh fànais, agus sgrùdadh air an fheadhainn nach eil eòlach.

Gus mion-sgrùdadh agus tuigse fhaighinn air daineamaigs a’ mhargaidh, tha an aithisg rannsachaidh againn a’ toirt seachad mion-sgrùdadh coileanta air a’ mhargaidh mèinnearachd fànais bho 2018 gu 2028. Tha an aithisg a’ sgrùdadh an status quo, gluasadan, agus cruth-tìre farpaiseach prìomh chluicheadairean, agus a’ toirt seachad mion-sgrùdadh mionaideach air a’ mhargaidh roinnean a rèir seòrsa, tagradh, agus sgìre.

CÀBHA

C: Dè na factaran a tha a’ stiùireadh fàs a’ Mhargaidh Mèinnearachd Fànais?

Tha an t-iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson bathar taobh a-muigh, stuthan togail, goireasan seasmhach airson beatha dhaoine, connadh, stuthan clò-bhualaidh 3D, agus tagraidhean eile a’ stiùireadh fàs sa mhargaidh mèinnearachd fànais.

C: Dè na seòrsaichean mèinneadh fànais a tha rim faighinn sa mhargaidh?

Tha a 'mhargaidh a' tabhann diofar sheòrsaichean de mhèinneadh fànais, a 'gabhail a-steach Seòrsa C, Seòrsa S, Seòrsa M, agus feadhainn eile.

C: Dè na roinnean a tha a’ stiùireadh a’ Mhargaidh Mèinnearachd Fànais?

Tha na prìomh roinnean ann am margaidh mèinnearachd fànais a’ toirt a-steach Ameireagadh a Tuath, an Roinn Eòrpa, Àisia-Pacific, Ameireaga a-Deas, agus an Ear Mheadhanach agus Afraga.

C: Dè na gluasadan cruinneil ann am margaidh Space Mining?

Tha margaidh mèinnearachd fànais na cruinne a’ faicinn ùidh agus tasgadh a’ sìor fhàs ann an sgrùdadh fànais agus cleachdadh ghoireasan, le barrachd co-obrachaidh eadar buidhnean prìobhaideach agus poblach. Thathas an dùil gum faic a’ mhargaidh adhartas mòr ann an teicneòlas agus ro-innleachdan airson goireasan a thoirt a-mach à asteroids.

C: Ciamar a bheir barrachd gabhail ri Space Mining airson mèinnearachd buaidh air ìre fàis a’ mhargaidh iomlan?

Bidh buaidh mhath aig gabhail ri mèinnearachd fànais airson adhbharan mèinnearachd air ìre fàis a’ mhargaidh iomlan, leis gu bheil e a’ toirt cothrom air goireasan luachmhor taobh a-muigh solar cuibhrichte na Talmhainn. Cruthaichidh seo cothroman ùra airson goireasan a chleachdadh agus leigidh e le tuilleadh rannsachaidh saidheansail agus rannsachadh fànais.

C: Cò na prìomh chluicheadairean a tha ag obair ann am margaidh Space Mining?

Am measg nam prìomh chluicheadairean anns a’ mhargaidh mèinnearachd fànais tha ispace, SpaceX, Buidheann Fànais na h-Eòrpa, Moon Express, NASA, agus mòran eile.

