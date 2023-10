An comas fàsmhor de mhèinneadh fànais: sùil air an àm ri teachd

Mar a bhios buidhnean fànais agus companaidhean prìobhaideach a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh comasachd mèinnearachd fànais, tha eaconamaichean a-nis a’ beachdachadh air fàs is dùbhlain a dh’ fhaodadh a bhith aig a’ ghnìomhachas seo a tha a’ tighinn am bàrr. Leis an iarrtas airson meatailtean èiginneach air an cleachdadh ann an grunn theicneòlasan lùth glan, leithid eileagtronaigeach, panalan grèine, roth-uidheaman gaoithe, agus co-phàirtean càr dealain, dh’ fhaodadh mèinnearachd fànais a bhith gu mòr a’ cur gu mòr ri cinneasachadh nan goireasan luachmhor sin.

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid le Ian Lange bho Sgoil Mèinnean Colorado, ann an co-obrachadh le neach-rannsachaidh bhon Mhaoin Airgeadaidh Eadar-nàiseanta, a’ sgrùdadh modaladh fàs mèinnearachd fànais an taca ri mèinnearachd traidiseanta na Talmhainn. Tha an sgrùdadh a’ dealbhadh gum faodadh cinneasachadh cuid de mheatailtean bhon fhànais a dhol thairis air an Talamh taobh a-staigh an ath 30 gu 40 bliadhna. Tha asteroids meatailteach, mar eisimpleir, a’ toirt a-steach còrr air mìle uair nas nicil na rùsg na Talmhainn, còmhla ri dùmhlachdan mòra de chobalt, iarann, platanam, agus meatailtean eile.

Tha lùghdachadh ann an cosgaisean cur air bhog àite, mar thoradh air rocaidean ath-chleachdadh air an leasachadh le companaidhean leithid SpaceX agus Rocket Lab, air mèinneadh fànais a dhèanamh nas so-dhèanta. Tha an lùghdachadh seo ann an cosgaisean cur air bhog an cois pailteas de mheatailtean luachmhor ann an asteroids a’ toirt cothrom gun samhail don ghnìomhachas. Dh’ fhaodadh mèinnearachd nan goireasan sin cuideachd na cosgaisean sòisealta is àrainneachdail co-cheangailte ri mèinneadh na Talmhainn a sheachnadh, leithid saothair chloinne, ana-cleachdadh chòraichean daonna, dì-choillteachadh, agus truailleadh solar uisge.

Ach, tha dùbhlain ann fhathast ri faighinn thairis orra. Tha dòighean grinneachaidh gnàthach gu mòr an urra ri grabhataidh, ga dhèanamh duilich meatailtean a thoirt a-mach ann an àrainneachdan microgravity. A bharrachd air an sin, chan eil frèam laghail ann an-dràsta gus gnìomhachd mèinnearachd fànais a riaghladh, a’ togail dhraghan mu bhuaidhean àrainneachdail agus seasmhachd ghoireasan. Tha luchd-eiticeach fànais a’ tagradh airson cleachdaidhean cunntachail, a’ dèanamh cinnteach nach tèid asteroids a dhubhadh às rè obair mèinnearachd agus gu bheil goireasan air am fàgail airson buannachd nan ginealaichean ri teachd.

Ged a dh’ fhaodadh na draghan àrainneachdail aige fhèin a bhith mu choinneimh mèinnearachd fànais, tha a chomas air meatailtean èiginneach a thoirt seachad gun a bhith a’ dèanamh cron air eag-shiostaman no a bhith an urra ri cleachdaidhean mèinnearachd mì-bheusach air an Talamh brosnachail. Mar a bhios teicneòlas a’ dol air adhart agus an gnìomhachas a’ fàs, bidh e deatamach riaghailtean agus frèaman a stèidheachadh gus obair mèinnearachd fànais a stiùireadh agus dèanamh cinnteach gun tèid goireasan cunntachail a thoirt a-mach anns a’ chosmos.

stòran:

