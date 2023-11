Tha Space Systems Command ag ainmeachadh 21 misean cur air bhog airson ULA agus SpaceX

Ann an leasachadh inntinneach airson gnìomhachas an fhànais, tha an Space Systems Command air ainmeachadh gu bheil 21 misean cur air bhog air an sònrachadh do United Launch Alliance (ULA) agus SpaceX mar phàirt den chùmhnant Ìre 2 Cur air bhog Tèarainteachd Nàiseanta (NSSL). Tha na miseanan sin, a tha clàraichte airson bliadhna fiosgail 2024, a’ comharrachadh a’ bhliadhna mu dheireadh de chùmhnant Ìre 2 agus thathar an dùil gun tachair iad thairis air an ath dhà no trì bliadhna.

Tha cùmhnant Ìre 2 NSSL, a choisinn ULA agus SpaceX ann an 2020, air a bhith na oidhirp mhòr don Space Force. Thairis air còig bliadhna, chaidh 48 miseanan òrdachadh, a’ dol thairis air an tuairmse thùsail de 34 miseanan. Is fhiach a bhith mothachail nach deach ach aon mhisean a chuir air bhog gu ruige seo, a’ soilleireachadh an dealbhadh agus an ullachadh toinnte a tha riatanach airson gach cur air bhog.

Ged a tha ULA agus SpaceX air àireamh mhòr de mhiseanan fhaighinn tro chùmhnant Ìre 2, tha a h-uile companaidh air eòlas fhaighinn air na dùbhlain aca fhèin. Thathas an dùil a’ chiad fhoillseachadh Ìre 2 aig ULA, USSF-51, airson Màrt 2024, fhad ‘s a tha miseanan SpaceX a’ toirt a-steach USSF-52 agus USSF-124, am fear mu dheireadh mar mhisean Buidheann Dìon urchraichean.

Leis an rocaid ùr aig ULA, Vulcan Centaur, air a thaghadh airson miseanan Ìre 2 a chuir air bhog, tha dàil air a chuir bacadh air adhartas. Tha tursan-adhair teisteanais airson Vulcan Centaur clàraichte anns na mìosan a tha romhainn, leis a’ chiad mhisean Ìre 2 NSSL, USSF-106, san amharc às deidh na tursan-adhair sin a chrìochnachadh.

Tha na sònrachaidhean airson miseanan Ìre 2 air leantainn gu gluasad beag anns an cuairteachadh eadar ULA agus SpaceX. Bhuannaich ULA 60% de na miseanan an toiseach, agus choisinn SpaceX 40%. Ach, stèidhichte air na sònrachaidhean as ùire, nì ULA a-nis 54% de na miseanan, le SpaceX a’ làimhseachadh an 46% a tha air fhàgail.

Tha na miseanan ainmichte a’ còmhdach raon de amasan, a’ gabhail a-steach taisgealadh nàiseanta, rabhadh urchraichean, mothachadh air àrainn fànais, agus lorg urchraichean. Tha miseanan ainmeil a’ toirt a-steach USSF-57, a chuireas air bhog a’ chiad de thrì saidealan geostationary Infrared Seasmhach an ath ghinealach airson rabhadh urchraichean, agus USSF-25, a chuireas air bhog bàta-fànais teirmeach niùclasach DARPA airson Agile Cislunar Operations (DRACO).

Gu crìch, tha foillseachadh nan 21 miseanan cur air bhog sin a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach ann an cùmhnant Ìre 2 NSSL. Tha an co-obrachadh eadar ULA agus SpaceX, còmhla ri taic bho Space Systems Command, a’ nochdadh an dealas a thaobh a bhith a’ lìbhrigeadh maoin èiginneach don luchd-cogaidh fhad ‘s a tha iad a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd agus adhartasan ann an tèarainteachd nàiseanta.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an cùmhnant Ìre 2 NSSL?

Tha cùmhnant Ìre 2 NSSL na chùmhnant a chaidh a bhuileachadh air United Launch Alliance (ULA) agus SpaceX leis an Space Force. Tha e a’ toirt a-steach cur air bhog mhiseanan airson adhbharan tèarainteachd nàiseanta thairis air còig bliadhna.

2. Cia mheud misean a chaidh a shònrachadh ann an cùmhnant Ìre 2?

Chaidh 48 misean gu h-iomlan a shònrachadh airson cùmhnant Ìre 2, ged nach deach ach aon mhisean a chuir air bhog gu ruige seo.

3. Cia mheud misean a chaidh a shònrachadh do ULA agus SpaceX?

Fhuair ULA 11 miseanan, agus fhuair SpaceX 10 miseanan airson bliadhna fiosgail 2024.

4. Dè na dùbhlain a tha ro ULA agus SpaceX ann an cùmhnant Ìre 2?

Tha dàil air a bhith air rocaid ùr ULA, Vulcan Centaur, a’ toirt buaidh air a chomas air miseanan Ìre 2 a chuir air bhog. Tha SpaceX cuideachd air a dhol an aghaidh a sheata dhùbhlain fhèin ann a bhith a’ coileanadh na miseanan a chaidh a shònrachadh dhaibh.

5. Dè na h-iomairtean sònraichte a th' ann an cùmhnant Ìre 2?

Am measg mhiseanan ainmeil tha USSF-57, a chuireas air bhog saidealan geostationary airson rabhadh urchraichean, agus USSF-25, a chuireas air bhog bàta-fànais teirmeach niùclasach DARPA airson Agile Cislunar Operations (DRACO).