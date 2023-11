Rannsachadh Ùr a’ moladh gum faodadh ath-riochdachadh sùbh-craoibhe san fhànais a bhith ann

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha luchd-rannsachaidh bho Ionad Bith-theicneòlas Adhartach Oilthigh Yamanashi agus Buidheann Fànais Iapan Aerospace (JAXA) air embryos luchag fhàs san fhànais air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Bidh na embryons air an leasachadh gu h-àbhaisteach fo chumhachan microgravity, a’ nochdadh gum faodadh ath-riochdachadh san fhànais a bhith comasach dha daoine cuideachd. Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh anns an iris saidheansail iScience.

A’ cleachdadh rocaid, chaidh embryons luchag reòta a chuir chun ISS san Lùnastal 2021. Aon uair ‘s gu robh iad san fhànais, chaidh na h-inntinnean a leaghadh le inneal sònraichte agus leig iad leotha fàs air an stèisean fànais airson ceithir latha. Gu h-iongantach, dh'fhàs na h-inntinnean sin gu bhith nan blastocysts, a tha nan ceallan tràth a dh'fhàsas gu bhith nam fetus agus a' phlacenta.

Cha tug dìth grabhataidh san fhànais buaidh mhòr air leasachadh àbhaisteach nan embryos sin. Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air DNA agus ginean nan embryos agus cha do lorg iad atharrachaidhean mòra an coimeas ri embryos a chaidh a leasachadh air an Talamh. Tha seo a 'moladh nach eil na suidheachaidhean sònraichte de dh' àite a 'cur bacadh air na h-ìrean tràtha de leasachadh mamalan.

Ged a tha an rannsachadh seo na cheum mòr air adhart, tha feum air tuilleadh dheuchainnean gus dearbhadh dè cho comasach sa tha gintinn san fhànais. Tha an ath cheum den sgrùdadh seo a’ toirt a-steach ath-chur air na blastocysts a chaidh a leasachadh ann am microgravity gu luchagan gus faighinn a-mach an urrainn dhaibh breith.

Tha buaidh an rannsachaidh seo cudromach airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd agus miseanan tuineachaidh a dh’fhaodadh a bhith ann. Leis gu bheil prògram Artemis aig NASA ag amas air daoine a chuir air ais chun Ghealach agus mu dheireadh gu Mars, tha tuigse air mar a dh’ fhaodadh ath-riochdachadh tachairt san fhànais deatamach airson àite-fuirich san fhànais san fhad-ùine.

Tha an sgrùdadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson tuineachadh àite daonna agus a’ toirt taic don bheachd gum faodadh daoine coimhearsnachdan soirbheachail a stèidheachadh taobh a-muigh crìochan na Talmhainn. Ach, tha feum air barrachd rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a th’ aig nochdadh fad-ùine air microgravity air slàinte iomlan clann a rugadh san fhànais.

FAQ:

C: Dè na prìomh thoraidhean a thàinig bhon sgrùdadh?

F: B’ e prìomh lorg an sgrùdaidh gun do leasaich embryonan luch gu h-àbhaisteach ann an suidheachaidhean microgravity air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

C: Dè a th’ ann am blastocysts agus carson a tha iad cudromach san sgrùdadh seo?

F: Is e ceallan tràth a th’ ann am blastocysts a bhios a’ fàs gu bhith nam fetus agus a’ phlacenta. Anns an sgrùdadh seo, tha leasachadh blastocysts ann an suidheachaidhean microgravity a ‘sealltainn gum faod leasachadh tràth mamalan tachairt san fhànais.

C: Dè na buidhnean a rinn an sgrùdadh?

F: Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Ionad Bith-theicneòlas Adhartach Oilthigh Yamanashi agus Buidheann Fànais Aerospace Iapan (JAXA).

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig an rannsachadh seo air sgrùdadh fànais agus tuineachadh san àm ri teachd?

F: Tha an rannsachadh seo a’ moladh na dh’fhaodadh a bhith ann airson gintinn mamail san fhànais, a tha deatamach airson àite-fuirich fànais fad-ùine agus miseanan tuineachaidh chun Ghealach agus Mars.

C: Dè na deuchainnean eile a tha a dhìth gus dearbhadh dè cho comasach sa tha gintinn san fhànais?

F: Tha tuilleadh dheuchainnean a’ toirt a-steach a bhith a’ tar-chur blastocysts a chaidh a leasachadh ann am microgravity gu luchagan gus faighinn a-mach an urrainn dhaibh breith. Dearbhaidh seo a bheil ath-riochdachadh gu tur comasach san fhànais.