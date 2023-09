A’ comharrachadh AGN aig ìre ìosal, farsaing anns a’ chruinne-cè thràth

Tha tuill dhubh supermassive (SMBHn) nam feart cumanta aig meadhan galaxies mòra. Ach, tha tùsan nan tuill dhubh mòra sin anns a’ chruinne-cè tràth fhathast nan dìomhaireachd. Tha aon teòiridh a 'moladh gun do dh'fhàs SMBHn bho luchd-cinnidh nas lugha le bhith a' cruinneachadh tomad tro na diosgan togail aca. Tha tomadan eadar 100 agus còrr air 100,000 uair de mhullach na grèine anns na tuill dubha beaga sin, ris an canar “sìol”. Ach nuair a choimheadas iad air na SMBHn as tràithe, tha luchd-rannsachaidh air tomadan a lorg timcheall air billean uair nas motha na tomad na grèine. Tha na beachdan sin claon a dh’ionnsaigh nan quasars as soilleire, agus mar sin ciamar a lorgas sinn na quasars as laige agus na tuill dhubh nas ìsle a dh’ fhaodadh a bhith ann tràth sa chruinne-cè?

Tha luchd-rannsachaidh a’ tionndadh gu Teileasgop Space James Webb (JWST) gus faighinn seachad air an dùbhlan seo. A’ cleachdadh cugallachd JWST aig tonnan faisg air fo-dhearg, chomharraich sgrùdadh o chionn ghoirid dà niuclas galaxy gnìomhach (AGN) aig redshift z>5, timcheall air billean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòr. Chaidh na AGN sin, ris an canar CEERS 2782 agus CEERS 746, a chomharrachadh tro speactroscopaidh NIRSpec bhon phrògram Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Le bhith a’ sgrùdadh speactra an AGN sin, bha e comasach don luchd-rannsachaidh loidhnichean sgaoilidh cudromach a sgrùdadh agus dearbhadh gu bheil an dà rud nan AGN farsaing. Chleachd na h-ùghdaran diagraman co-mheas loidhne gus eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar AGN agus galaxan cruthachadh rionnagan. Ach, cha b’ urrainn dha na diagraman sin CEERS 2782 agus CEERS 746 a sheòrsachadh gu deimhinnte air sgàth an gluasad àrd agus an ìre ìosal de mheatailteachd. A bharrachd air an sin, rinn na h-ùghdaran cunntas air tomad nan tuill dhubh uamhasach aig meadhan an AGN sin a’ cleachdadh loidhne sgaoilidh Hα. Faodaidh falmhachadh gas is duslach buaidh a thoirt air na tomhais sin, agus dh’ fhaodadh sin a bhith a’ dèanamh dì-meas air tomad an tuill dhubh.

Tha lorg CEERS 2782 agus CEERS 746 a’ cuideachadh le bhith a’ dùnadh a’ bheàirn eadar beachdan air AGN ionadail agus quasars àrd-dhearg. Tha an AGN lag, àrd-dhearg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ chruinne-cè tràth agus cruthachadh tuill dhubha anabarrach. Mar a bhios Teileasgop Fànais James Webb a’ leantainn air adhart a’ nochdadh barrachd uilebheistean falaichte anns a’ chosmos, is dòcha gun nochd sinn a dh’ aithghearr na dìomhaireachdan a tha timcheall air tùs nan nithean mòra nèamhaidh sin.

