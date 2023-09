Cuid de mheanbh-fhrìdean maide Parthenogenetic air an lorg bho àm gu àm ri chèile, ag àrdachadh amar gine

Tha sgioba de eag-eòlaichean agus bith-eòlaichean mean-fhàs bho Oilthigh Lausanne san Eilbheis air faighinn a-mach gu bheil cuid de ghnèithean de mheanbh-fhrìdean maide, a tha ainmeil airson an comas gintinn tro parthenogenesis, uaireannan a’ dol an sàs ann an suirghe gus an cruinneachadh gine aca a neartachadh.

Tha parthenogenesis na sheòrsa de ghintinn anns am bi clann a’ fàs bho uighean gun todhar. Tha e air fhaicinn ann an cuid de neo-dhruim-altachain, nam measg biastagan maide, agus cuid de lusan. Tron dòigh seo, bidh biastagan maide a’ toirt a-mach clann a tha co-ionann gu ginteil agus a tha sa mhòr-chuid boireann, le fireannaich a’ tachairt bho àm gu àm.

Tha rannsachadh roimhe air nochdadh gu bheil iomadachd ginteil cuingealaichte aig creutairean a tha an urra ri parthenogenesis a-mhàin, ga dhèanamh duilich dhaibh gabhail ri atharrachaidhean àrainneachd. Mar thoradh air draghan mu bhuaidh blàthachadh na cruinne air biastagan maide, dh’ fheuch an sgioba rannsachaidh ri sgrùdadh a dhèanamh air mar a dh’ fhaodadh na biastagan sin dèiligeadh ri atharrachaidhean mar sin.

Gus seo a sgrùdadh, chruinnich an luchd-rannsachaidh grunn shamhlaichean de cheithir gnèithean biastagan maide parthenogenetic bhon raon. Chuir iad sreath de ghinean ochd àireamhan bho na gnèithean sin agus lorg iad iomadachd ginteil ìosal ann an sia àireamhan, a’ comharrachadh amannan fada de parthenogenesis gun bhriseadh.

Ach, ann an dà àireamh-sluaigh a bhuineas don ghnè Timema douglasi agus T. monikensis, lorg an luchd-rannsachaidh fianais air iomadachd ginteil nas àirde na bha dùil ann an gnè nach robh a’ tighinn còmhla. Tha seo a’ moladh gum bi na gnèithean biastagan maide sònraichte seo uaireannan a’ dol an sàs ann an gnè cryptic, far a bheil torrachadh a’ tachairt às deidh suirghe agus gu tric a’ leantainn gu ìre nas àirde de dh’fhir.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ moladh gum faodadh gum bi comas aig cuid de fhàs-bheairtean, leithid biastagan maide, gabhail ri atharrachaidhean àrainneachdail le bhith ag atharrachadh an ro-innleachdan gintinn. Le bhith a’ dol an sàs ann an suirghe bho àm gu àm, faodaidh na biastagan maide parthenogenetic seo atharrachaidhean ginteil ùra a thoirt a-steach do na h-àireamhan aca, a dh’ fhaodadh a bhith ag àrdachadh am fulangas a thaobh suidheachaidhean caochlaideach.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air giùlan gintinn agus iomadachd ginteil de bhiastagan maide parthenogenetic agus an comas gabhail ri dùbhlain àrainneachdail.

Mìneachaidhean:

- Parthenogenesis: Seòrsa de ghintinn anns am bi clann a’ fàs bho uighean gun todhar. Tha e air fhaicinn ann an cuid de neo-dhruim-altachain agus lusan.

- Iomadachd ginteil: An àireamh iomlan de fheartan ginteil ann an dèanamh ginteil gnè, a chuireas ri a chomas air atharrachadh agus a bhith beò.

- Gnè cryptic: Mar a bhios suirghe agus torrachadh a’ tachairt ann an gnè a thathas a’ gabhail ris a bhith a’ gintinn a-mhàin tro parthenogenesis.

Stòr: Gnìomhan a’ Chomainn Rìoghail B: Saidheansan Bith-eòlais (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404